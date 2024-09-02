Aslıhan Malbora: 'Aşk dönüşüyor içimde'

Netflix’in sevilen Türk dizisi “Kübra” ile, izleyenleri kendine hayran bırakan Aslıhan Malbora, MAG Eylül sayısına konuk oldu.

Aslıhan Malbora: 'Aşk dönüşüyor içimde'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2024 18:13

Şimdilerde “Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi” filminin çekimleriyle oldukça yoğun bir tempo içerisinde olan güzel oyuncu, Aslıhan Malbora MAG Eylül sayısının konuğu oldu. Hayatta karşılaştığı zorluklarla mücadele yöntemlerini de anlatan başarılı oyuncu, yaşam felsefesini MAG Okurlarıyla paylaştı.

"Aşk ve sevgi sizin için ne ifade ediyor?" sorusunu da içtenlikle yanıtlayan güzel oyuncu “Aşk, yoğun bir duygusal bağlılık ve derin bir içsel çekimken; sevgi daha geniş bir kapsama sahip, destekleyici ve şefkatli bir yaklaşımdır. Bunlar evrensel tanımları. Bu tanımların şahsi notaları ise zamanla, olaylarla sürekli değişiyor, dönüşüyor içimde. Benim için, hâlâ anlamları üzerine düşündüğüm iki kavram diyebilirim.” Açıklamasında bulundu. “Şu an “Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi” projesi içindeyim.” diyen Malbora Oldukça keyifli bir çekim süreci yaşadıklarını ve bu proje dışında bazı plan ve projelerin de olduğunu ifade etti. 

İnsan doğasının karmaşıklığını ve toplumsal mesajları irdeleyen projelerin kendisini özellikle etkilediğini anlatan Aslıhan Malbora “Karakterlerin ve hikâyenin derinliği, projelerin benim için cazip hale gelmesini sağlıyor. Bir role hazırlanırken karakterin geçmişini ve motivasyonlarını derinlemesine araştırıyor, karakterin yaşadığı çevreyi ve dönemi anlamak için çeşitli kaynaklardan faydalanıyorum. Çeşitli yaratıcı yöntemler de kullanmaya çalışıyorum. Bunların, performansı zenginleştirdiğini düşünüyorum. Örneğin; karakterin gözünden günlük tutmak gibi.” dedi.

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