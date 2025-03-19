Aslıhan Karalar, New York Film Akademisi'ne Kabul Edildi!

Aslıhan Karalar, oyunculuk kariyerine uluslararası bir adım atmaya hazırlanıyor! 7 yıllık kariyerinde 13 yapımda yer alan başarılı oyuncu, şimdi ABD'de yeni bir fırsatın kapılarını araladı. Karalar, New York Film Akademisi'ne kabul edilerek, oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktasına geldi.

ABD'de Yeni Bir Başlangıç:

Aslıhan Karalar, uzun zamandır hayalini kurduğu oyunculuk kariyerini yurt dışında sürdürmek için cesur bir adım attı. New York Film Akademisi'ne kabul edilen Karalar, burada prestijli oyunculuk dersleri alacak. Akademiye kabul edilmek için gösterdiği başarı, onun oyunculuk alanındaki azmini bir kez daha gözler önüne serdi. Karalar, 90 puanla akademiye kabul edilerek, uluslararası alandaki yeteneklerini geliştirmeye hazır.

Yeni Film Projesi:

Aslıhan Karalar, yalnızca akademiye kabul edilmekle kalmadı, aynı zamanda ABD'de başrol oynayacağı heyecan verici bir film projesine dâhil oldu. Henüz adı açıklanmayan projede, ünlü isimler Charles Dance, Sunny Deol, Shefali Shah ve Mahreen Pirzada ile birlikte başrolü paylaşacak. Bu projede yer alması, Aslıhan Karalar’ın uluslararası alandaki kariyerine önemli bir katkı sağlayacak.

Aslıhan Karalar’ın Kariyerindeki Yeni Adım:

7 yıllık kariyerinde büyük bir başarıya imza atan Aslıhan Karalar, TV dizileri ve sinema filmleriyle dikkatleri üzerine çekti. Karalar, 13 farklı yapımda rol alarak, oyunculuk alanında kendini kanıtladı. Şimdi ise, dünya çapında tanınan New York Film Akademisi’nde alacağı eğitimle daha da ileriye gitmeye hazırlanıyor.