Aslıhan Karalar, New York Film Akademisi'ne Kabul Edildi!

Aslıhan Karalar, New York Film Akademisi'ne kabul edildi. ABD'deki yeni film projesi ile oyunculuk kariyerini uluslararası alanda sürdürecek.

Aslıhan Karalar, New York Film Akademisi'ne Kabul Edildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-03-2025 17:02

Aslıhan Karalar, oyunculuk kariyerine uluslararası bir adım atmaya hazırlanıyor! 7 yıllık kariyerinde 13 yapımda yer alan başarılı oyuncu, şimdi ABD'de yeni bir fırsatın kapılarını araladı. Karalar, New York Film Akademisi'ne kabul edilerek, oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktasına geldi.

ABD'de Yeni Bir Başlangıç:

Aslıhan Karalar, uzun zamandır hayalini kurduğu oyunculuk kariyerini yurt dışında sürdürmek için cesur bir adım attı. New York Film Akademisi'ne kabul edilen Karalar, burada prestijli oyunculuk dersleri alacak. Akademiye kabul edilmek için gösterdiği başarı, onun oyunculuk alanındaki azmini bir kez daha gözler önüne serdi. Karalar, 90 puanla akademiye kabul edilerek, uluslararası alandaki yeteneklerini geliştirmeye hazır.

Yeni Film Projesi:

Aslıhan Karalar, yalnızca akademiye kabul edilmekle kalmadı, aynı zamanda ABD'de başrol oynayacağı heyecan verici bir film projesine dâhil oldu. Henüz adı açıklanmayan projede, ünlü isimler Charles Dance, Sunny Deol, Shefali Shah ve Mahreen Pirzada ile birlikte başrolü paylaşacak. Bu projede yer alması, Aslıhan Karalar’ın uluslararası alandaki kariyerine önemli bir katkı sağlayacak.

Aslıhan Karalar’ın Kariyerindeki Yeni Adım:

7 yıllık kariyerinde büyük bir başarıya imza atan Aslıhan Karalar, TV dizileri ve sinema filmleriyle dikkatleri üzerine çekti. Karalar, 13 farklı yapımda rol alarak, oyunculuk alanında kendini kanıtladı. Şimdi ise, dünya çapında tanınan New York Film Akademisi’nde alacağı eğitimle daha da ileriye gitmeye hazırlanıyor.

Benzer Haberler
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: "Karakter Yoksunları" Diyerek Tepki Gösterdi
Tanyeli'nin Eşi İlker Sünneli'nin Kahreden Detayı: Röportajda Ortaya Çıktı Tanyeli'nin Eşi İlker Sünneli'nin Kahreden Detayı: Röportajda Ortaya Çıktı
Ece Erken de Dolandırıldı: “Kredi Kartım Kopyalandı, 16 Bin TL Çekildi” Ece Erken de Dolandırıldı: “Kredi Kartım Kopyalandı, 16 Bin TL Çekildi”
5 Büyük Ameliyat Geçiren Nuri Alço Vasiyetini Açıkladı: 5 Büyük Ameliyat Geçiren Nuri Alço Vasiyetini Açıkladı: "Tüm Mal Varlığımı Ona Bırakıyorum"
"Eşref Rüya" İlk Bölümüyle Olay Yarattı! Nisan, İhaneti Kabul Etti mi?
Esra Bilgiç, Beyazlar İçindeki Pozlarıyla Göz Kamaştırdı! Esra Bilgiç, Beyazlar İçindeki Pozlarıyla Göz Kamaştırdı!
ÇOK OKUNANLAR
Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
  • 19-03-2025 10:30

Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
  • 19-03-2025 11:03

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı
  • 15-03-2025 18:15

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!
  • 19-03-2025 13:40

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler
  • 18-03-2025 17:02

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler