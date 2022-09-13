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Gecce Magazin Haberleri

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan yeni fotoğraf!

Aşkları Çeşme'de belgelenen Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu, yeni fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştı.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan yeni fotoğraf!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2022 11:21

Uzun süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği geçtiğimiz aylarda Alaçatı'da belgelenmişti. Ardından aşklarını sosyal medyaya taşıyan ve mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten yeni fotoğraflar geldi.

 

"SENSEDİM"

Gürbüz ile Hacıoğlu, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. İsmail Hacıoğlu, sevgilisi ile verdiği bu pozu, "Sensedim..." notuyla Instagram hesabına yükledi. Ünlü oyuncu, gönderisine kalp emojisi eklemeyi de unutmadı.

Aslıhan Gürbüz de İsmail Hacıoğlu ile birlikte çekilen bu karesini yayınladı. Çiftin gönderileri takipçileri tarafından da çok sayıda beğeni aldı.

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