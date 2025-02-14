Aslıhan Güner, “Sonradan Gurme” filmiyle ekrana dönüyor!

Ali Atıcı’nın yapımcılığını üstlendiği ve Şeyda Delibaşı’nın kaleme aldığı film, Gaziantep’in kültürel dokusunu da ön plana çıkaracak. Filmde Aslıhan Güner, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nde görevli cesur bir polis olan Rüya karakterine hayat verecek. Rüya, ailesinin evlilik konusundaki ısrarlarına rağmen kendi kararlarını vermekte ısrarcıdır. Ancak karşısına çıkan define avcısı Tarık, hayatını tamamen değiştirecektir.

Başrol erkek oyuncusu için görüşmelerin devam ettiği “Sonradan Gurme” filminin çekimlerinin şubat sonunda Gaziantep’te başlaması planlanıyor. Filme, Gazişehir Özel Güvenlik Şirketi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de destek verecek. Güner’in hayranları, bu yeni proje için şimdiden büyük bir heyecanla beklemeye başladı.