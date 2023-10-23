Aslıhan Güner: Hayatımdan çok fazla insan eledim

Aslıhan Güner, "Zübeyde Analar ve Oğullar" filmi ile dikkat çeken bir oyuncu. Güner, bir röportajında şunları dile getirdi: "Ben açık ve dürüst bir kişiliğe sahibim, bu özelliklerimle gurur duyuyorum. Herkes aynı şekilde olmak zorunda değil, herkesin etik ve ahlaki değerleri farklı olabilir. Bu farklılıklara saygı göstermeliyiz. Ancak artık hayatımda bazı insanları istemiyorum. Toksik ilişkilerden sıkıldım ve bu nedenle hayatımdan birçok insanı çıkardım. Bu kararı vermek beni hafifletti."

Ayrıca, daha mutlu olduğunu ve temiz insanları hayatına çekmek için dua ettiğini vurguladı. Toksik, zararlı veya ikiyüzlü insanları hayatından çıkardığında, bu kişilerin yerine daha iyi insanların geldiğini söyledi. Güner, bu değişikliklerin hayatını olumlu yönde etkilediğini belirtti ve temizlemenin önemli olduğunu vurguladı.