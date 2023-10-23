Advert

Aslıhan Güner: Hayatımdan çok fazla insan eledim

Aslıhan Güner, "Zübeyde Analar ve Oğullar" filmi ile tanınan bir oyuncu olarak son dönemde gündemde. Güner, toksik insanları hayatından çıkardığını ve bu konuyu paylaştı.

Aslıhan Güner: Hayatımdan çok fazla insan eledim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2023 12:09

Aslıhan Güner, "Zübeyde Analar ve Oğullar" filmi ile dikkat çeken bir oyuncu. Güner, bir röportajında şunları dile getirdi: "Ben açık ve dürüst bir kişiliğe sahibim, bu özelliklerimle gurur duyuyorum. Herkes aynı şekilde olmak zorunda değil, herkesin etik ve ahlaki değerleri farklı olabilir. Bu farklılıklara saygı göstermeliyiz. Ancak artık hayatımda bazı insanları istemiyorum. Toksik ilişkilerden sıkıldım ve bu nedenle hayatımdan birçok insanı çıkardım. Bu kararı vermek beni hafifletti."

Ayrıca, daha mutlu olduğunu ve temiz insanları hayatına çekmek için dua ettiğini vurguladı. Toksik, zararlı veya ikiyüzlü insanları hayatından çıkardığında, bu kişilerin yerine daha iyi insanların geldiğini söyledi. Güner, bu değişikliklerin hayatını olumlu yönde etkilediğini belirtti ve temizlemenin önemli olduğunu vurguladı.

Benzer Haberler
Güldür Güldür Show’un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu… Güldür Güldür Show’un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu…
Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi ilk kez konuştu Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi ilk kez konuştu
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "Survivor'a keşke almasaydım" dedi: "Nankör insan, kansız insan..."
'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan 'estetik' göndermesi! 'Koşun' 'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan 'estetik' göndermesi! 'Koşun'
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti!
Simge Sağın hedefine ulaştı! İşte şarkıcının son hali Simge Sağın hedefine ulaştı! İşte şarkıcının son hali
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."