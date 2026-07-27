Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak'tan Datça'da Romantik Şov: Gün Batımı Pozu Rekor Kırdı!

Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak sezonun yorgunluğunu Datça'da çıkarıyor. Çift tatilde çektikleri fotoğraflarla dikkat çekti.

Televizyon ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak ikilisi sezon finalinin ardından tatile çıktı. Yıl boyunca devam eden yoğun çekim maratonunu geride bırakan oyuncu çift rotayı Muğla'nın sakin beldesi Datça'ya çevirdi. Ege'nin doğasıyla ünlü koylarında vakit geçiren sevgililer tatil anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sörf Molasında Sevgilisine Koştu

Ünlü oyuncu #SarpLevendoğlu ile #FeliciaSağnak'ın Datça tatili romantik anlara sahne oldu. Uçurtma sörfü yapan oyuncu, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. pic.twitter.com/Xo1L48hiQG — Cadde Milliyet (@caddemilliyet) July 26, 2026

Sporcu kimliği ve extrem sporlara olan ilgisiyle tanınan Sarp Levendoğlu Datça sahillerinde gün boyunca uçurtma sörfü yaptı. Rüzgarın ve denizin tadını çıkaran başarılı oyuncu sahilde kendisini izleyen sevgilisinin yanına sık sık uğradı. Denizden çıktığı anlarda Felicia Sağnak'a sarılarak öpen Levendoğlu'nun o neşeli halleri çevredekilerin dikkatini çekti. İkili akşam saatlerinde ise Ege'nin meşhur gün batımı manzarasına karşı birlikte poz verdi.

Takipçilerden Yoğun Etkileşim

Ünlü oyuncu #SarpLevendoğlu ile #FeliciaSağnak'ın Datça tatili romantik anlara sahne oldu. Uçurtma sörfü yapan oyuncu, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. pic.twitter.com/Xo1L48hiQG — Cadde Milliyet (@caddemilliyet) July 26, 2026

Sosyal medyayı aktif kullanan çift Datça'da geçirdikleri keyifli günleri takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin doğal hallerini yansıtan samimi fotoğraflar kısa sürede yüksek etkileşim rakamlarına ulaştı. Fotoğraflara yorum yapan dizi takipçileri ve oyuncuların hayranları çiftin uyumuna yönelik çok sayıda mesaj gönderdi.

Yeni Sezon Öncesi Moral Depoluyorlar

Gündüzleri su sporlarıyla ilgilenen akşamları ise Datça'nın sakin sokaklarında yürüyüşe çıkan ünlü çift, yeni sezon öncesinde enerji topluyor. Yakın arkadaş gruplarının da zaman zaman eşlik ettiği tatil süresince ikili Ege koylarını gezmeye devam ediyor. Sevilen oyuncuların tatilden yeni karesini önümüzdeki günlerde yine sosyal medya üzerinden paylaşması bekleniyor.