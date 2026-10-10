Aslı Gümüşel'in Kapak Krizi: Eski Eşinin Soyadını Tek Kalemde Sildi!

"Ne Gerek Vardı" başlıklı ilk kitabını çıkarmaya hazırlanan sosyetenin tanınan isimlerinden Aslı Gümüşel kapakta eski eşi Metin Şen’in soyadını görünce ajansını uyardı. Şen'in soyadı kapaktan çıkarıldı.

Aslı Gümüşel'in Kapak Krizi: Eski Eşinin Soyadını Tek Kalemde Sildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2026 19:42

Sosyetenin gözde simalarından Aslı Gümüşel kaleme aldığı ilk kitabı "Ne Gerek Vardı" ile okurlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yıllardır cemiyet hayatının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Gümüşel şimdi yazar olarak edebiyat dünyasına adım atıyor.  Çocukluk anılarından aile hayatına, aşktan anneliğe kadar hayatının dönüm noktalarını satırlara döken Gümüşel kitabının kapağındaki sürpriz bir detayla gündeme oturdu. İlk baskıda bilgisi dışında eski eşi Metin Şen'in soyadının kullanıldığını fark eden ünlü isim durumu öğrenir öğrenmez müdahale etti.

Kitap Çıkardı Ama "Şen" Kalmadı

Eski eşinin soyadının kapakta yer almasına itiraz eden Aslı Gümüşel, durumdan haberdar olmadığını belirterek ajansıyla iletişime geçti. Yapılan görüşmenin ardından kapaktaki "Şen" soyadı kaldırıldı ve kitaplar yeniden basılmaya başladı. Kitabının kapağında yer alan çarpıcı ifadeler ise okuyanların dikkatinden kaçmadı. Yaşadığı zorluklardan ders çıkardığını belirten Gümüşel "Anladım ki kaybettiğimi sandığım sınavlar yeni kapılar açmış; onurumu kıran bir aşk, onurlu bir kadın yaratmış. Her başarısızlığın içinden başka bir zafer doğmuş, vedalar ise yepyeni kavuşmalara yer açmış" sözleriyle adeta geçmişe bir çizgi çekti.

"Onurumu Kıran Bir Aşk, Onurlu Bir Kadın Yarattı"

Geriye dönük tüm izleri silmek ve hayatındaki bu yepyeni sayfayı sadece kendi adıyla açmak isteyen Gümüşel, heyecanla beklenen eserini okurlarıyla buluşturmak için gün sayıyor. Yaşadığı tüm tecrübeleri ve iç dünyasını cesurca paylaşan ünlü isim, 21 Ekim’de seçkin bir alışveriş merkezinde düzenlenecek özel imza gününde sevenleriyle bir araya gelerek kitabını imzalayacak. Bu özel gününde sosyete dünyasından birçok ünlü ismin de Gümüşel’in yanında olması bekleniyor. 

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