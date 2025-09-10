Aslı Enver’in Yeni Dizisi Ayna: Serra Rolüyle Ekrana Geliyor

Aslı Enver, Disney Plus için çekilecek Ayna dizisinde Serra karakteriyle başrolde yer alacak. Partneri İbrahim Çelikkol oldu.

Yayın Tarihi : 10-09-2025 12:01

Aslı Enver’in Yeni Projesi Belli Oldu

Başarılı oyuncu Aslı Enver, yeni projesiyle hayranlarını sevindirdi. Daha önce “İstanbullu Gelin”, “Kavak Yelleri” ve “Suskunlar” gibi unutulmaz dizilerde rol alan oyuncu, bu kez Disney Plus için çekilecek Ayna dizisinde seyirciyle buluşacak.

Serra Karakteriyle Ekranda

O3 Medya imzası taşıyan dizide Enver, “Serra” karakterine hayat verecek. Serkan Yörük ve Ceylan Güleç’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturuyor. 8 bölümden oluşacak yapım, dram yüklü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

İbrahim Çelikkol ile Partner Oldu

Aslı Enver, dizide ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşacak. Serra, avukat Sarp ile evli bir kadındır. Ancak gittiği bir sergi, hayatını tamamen değiştirir. Tanıtım aşamasında bile merak uyandıran hikâye, izleyicilere sürükleyici bir serüven vaat ediyor.

Burcu Biricik’le Anlaşma Sağlanamadı

Geçen yaz Ayna için hem Aslı Enver’e hem de Burcu Biricik’e teklif götürüldüğü öğrenilmişti. Ancak Biricik’le son aşamada şartlarda anlaşılamadığı için projede yer almadığı ortaya çıktı. Böylece Serra karakteri, Aslı Enver’in oldu.

