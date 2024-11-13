Aslı Enver’den romantik yıldönümü kutlaması!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımla ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Eşiyle birlikte çekildikleri bir fotoğraf karesini paylaşan Enver, “Seni seviyorum, nice nice senelerimiz olsun” notunu ekleyerek takipçilerini duygulandırdı. Eşini de etiketleyerek paylaştığı bu gönderi, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hayranları, Enver'in bu samimi paylaşımına övgü dolu yorumlarla karşılık verirken, birçok takipçisi çifte mutlu bir ömür diledi. Sosyal medya kullanıcıları, Aslı Enver'in özel hayatındaki bu mutlu anları paylaşmasını takdir ederek "Gerçek aşk böyle olmalı!" yorumlarında bulundu.

Aslı Enver’in paylaşımı, hem hayranlarından hem de magazin dünyasından büyük ilgi görmeye devam ediyor.