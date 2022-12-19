Aslı Enver'den Berkin Gökbudak'a: Hadi biraz beni öv!

Geçtiğimiz ay ani bir şekilde evlilik kararı alan Aslı Enver ile Berkin Gökbudak yan yana ilk kez görüntülendi. Caddebostan sokaklarından evlerine doğru yürürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökbudak çifti, "Ne diyelim bilemedik. Her şey çok yeni. Annelerin babaların vardır ya hani bir kuralı. Çocuk için de konuşmamak lazım. Ama her şey yolunda" dedi.

"BU YOL DA NE KADAR UZUNMUŞ!"

Gazetecilerin evlilik teklifini nasıl olduğunu merak etmesiyle sorduğu sorulara yanıt veren Aslı Enver, "Bu yol da ne kadar uzunmuş. Yürü yürü bitmedi" diyerek kahkaha attı.

GÖKBUDAK'IN OĞLU SORULDU

Aslı Enver ile evlenen Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında Demir adında bir oğlu da bulunuyor. Muhabirlerin, "Demir'i de sormak istiyoruz. Aranız nasıl?" sorusuna yanıt veren Enver, "Ya o da çok tatlı. Her şey çok iyi. Ama hassastır ya o şeyler. Teşekkür ederim" yanıtını verdi.

O esnada yoldan geçen bir arabada Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısının çalmasıyla kahkalara boğulan oyuncu, gülmekten soruları yanıtlamakta zorlandı.

"GURUR DUYUYORUM ASLI'YLA"

Berkin Gökbudak, bütün sorulara sessiz kalırken eşi Aslı Enver'in yanıtlarını dinlediği esnada kendisine yöneltilen, "Nasıl buluyorsunuz Aslı Hanım'ın oyunculuğunu?" sorusuna, ilk başta Aslı Enver, gülerek "Hadi biraz beni öv" diyince Gökbudak, "Gurur duyuyorum Aslı'yla. Önceden de takip ediyordum. Çok başarılı bir oyuncu kendisi" yanıtını verdi.