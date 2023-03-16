Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bebek heyecanı!

Geçtiğimiz hafta İngiltere'nin başkenti Londra’ya giden Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti, yurda döndü. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda objektiflere yansıyan ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İNŞALLAH NORMAL DOĞUM OLUR"

Yaklaşık altı aylık hamile olan 38 yaşındaki oyuncunun, doğumu Londra’da gerçekleştireceği haberleri çıkmıştı. Bu iddianın sorulması üzerine Enver, “Öyle bir şey yok. Biz gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum şekillerinden de doktor hangisini uygun görürse o olacak ama inşallah normal doğum olur” açıklamasını yaptı.

"BİRKAÇ İSİM ARASINDA KARARSIZIZ"

Kızlarına verecek isim konusunda kararsız kaldıklarını belirten Aslı Enver, "Net değil daha. Şimdi bir isim söylerim sonra başka bir şey koyarım. Birkaç isim arasında kararsızız. Hamilelik de gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı” ifadelerini kullandı.