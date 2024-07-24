Aslı Enver ile Engin Akyürek partner mi oluyor?

Aslı Enver ile Engin Akyürek'in "Kuşatma" dizisinde birlikte rol alacağı iddia ediliyor. İşte detaylar...

Aslı Enver ile Engin Akyürek partner mi oluyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2024 11:40

Tims&B’nin Netflix için hazırladığı ve Meriç Acemi'nin etkileyici kaleminden çıkan "Kuşatma" dizisi, Aslı Enver'i setlere döndürüyor. Dizinin başrolünde yer alacak erkek oyuncu merakla beklenirken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 8 bölümlük güçlü bir hikayeye sahip olan dizide Osman karakteri için Engin Akyürek'e teklif götürüldü. Akyürek’in teklife vereceği yanıt şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Eğer Akyürek bu teklifi kabul ederse, Aslı Enver ve Engin Akyürek'in iki yıl önce gerçekleşmeyen partnerliği günümüze taşınacak. Bilindiği üzere, Enver, iki yıl önce annelik molası verince Engin Akyürek ile "Adım Farah" dizisinde başrolü paylaşamamıştı.

Kulislerden sızan bilgilere göre, Engin Akyürek'in projeye katılması halinde izleyiciler, uzun süredir beklenen bu güçlü oyuncu ikilisini nihayet bir arada görecek. Akyürek'in vereceği yanıtın ardından dizinin oyuncu kadrosu ve detayları netlik kazanacak.

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