Aslı Enver havuzda eşine poz verdi!

Aslı Enver, 39 yaşındaki oyuncu, 6.5 milyon takipçisine sahip olan Instagram hesabında havuzda eşine poz verdiği bir fotoğrafı yayınladı. Paylaşımında eşini etiketleyen Enver, kısa süre içerisinde 138 bin beğeni aldı. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören paylaşım altında, Enver'in doğal güzelliğine ve anneliğe kattığı güzelliklere dair bin 200'den fazla olumlu yorum yapıldı.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, uzun süredir devam eden mutlu bir evliliğin ardından, geçtiğimiz ay ilk çocuklarına kavuşmuştu. Oyunculuk kariyeri boyunca elde ettiği başarıların yanı sıra, sosyal medya platformlarında da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Enver, hayranlarıyla mutluluklarını paylaşmaya devam ediyor.