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Aslı Enver havuzda eşine poz verdi!

Başarılı oyuncu Aslı Enver ve iş insanı Berkin Gökbudak, geçtiğimiz ay ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamışlardı. 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, mutlu evliliği devam eden çiftin sevinç dolu anlarına dair bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Aslı Enver havuzda eşine poz verdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2023 11:32

Aslı Enver, 39 yaşındaki oyuncu, 6.5 milyon takipçisine sahip olan Instagram hesabında havuzda eşine poz verdiği bir fotoğrafı yayınladı. Paylaşımında eşini etiketleyen Enver, kısa süre içerisinde 138 bin beğeni aldı. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören paylaşım altında, Enver'in doğal güzelliğine ve anneliğe kattığı güzelliklere dair bin 200'den fazla olumlu yorum yapıldı.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, uzun süredir devam eden mutlu bir evliliğin ardından, geçtiğimiz ay ilk çocuklarına kavuşmuştu. Oyunculuk kariyeri boyunca elde ettiği başarıların yanı sıra, sosyal medya platformlarında da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Enver, hayranlarıyla mutluluklarını paylaşmaya devam ediyor.

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