Aslı Enver dönüyor! İşte yeni dizisi...

Oyunculuğa annelik molası veren başarılı oyuncu Aslı Enver’in merakla beklenen yeni projesi nihayet açıklandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızı Elay’ın bir yaşına girmesiyle çalışma hayatına dönme kararı alan Enver, Tims&B’nin Netflix için çekeceği “Kuşatma” dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

Dizinin senaryosu, “Kiralık Aşk”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “Kuş Uçuşu” ve “Şahane Hayatım” gibi unutulmaz yapımlarla adından söz ettiren Meriç Acemi’ye ait. Yönetmen koltuğunda ise Kapadokya’da çekilen “Siyah Kalp” dizisini kuran ve ilk bölümlerine imza atan Uluç Bayraktar oturacak.

“Kuşatma”, oldukça zor iki karakter olan Nihal ve Osman’ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını ve kuşatmaya konu olan yalının derinliklerindeki gizemli ve sarsıcı hikâyeyi anlatıyor. Aslı Enver’e projede birbirinden ünlü isimler eşlik edecek.

Dizinin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor ve izleyiciler, bu iddialı yapımın yayınlanacağı günü heyecanla bekliyor. Aslı Enver’in dönüşü, hayranları tarafından büyük bir merak ve heyecanla karşılanıyor.