  • 01 TEMMUZ Cumartesi 12:07
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Aslı Enver aşka geldi!

'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, anne olmak için gün sayıyor. Eşiyle çok fazla paylaşımda bulunmayan 39 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından Berkin Gökbudak ile yeni karelerini yayınladı. Ünlü ismin romantik paylaşımlarını takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Aslı Enver aşka geldi!
Yayın Tarihi : 2023-07-01 11:21

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi dizilerle tanınan ve geniş kitlelerce sevilen bir isim, anne olmak için gün sayıyor. 39 yaşındaki oyuncu, eşiyle genellikle özel hayatını paylaşmamayı tercih ediyor. Ancak, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Aslı Enver, sosyal medya hesabından eşi Berkin Gökbudak ile yeni karelerini yayınladı. Romantik bir atmosferde çekilen fotoğraflar, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun paylaşımları, takipçileri tarafından sevgi ve destek mesajlarıyla karşılandı.

Anne adayının mutluluğu ve heyecanı, paylaşımlarından ve yüzündeki gülümsemesinden okunuyor. Takipçileri, Aslı Enver'in anne olacağı haberiyle birlikte mutluluğunu paylaşırken, oyuncunun annelik yolculuğunda en güzel deneyimleri yaşamasını temenni ediyor.

Aslı Enver, kariyeri boyunca başarılı projelerle adından söz ettirdi ve oyunculuk yeteneğiyle hayranlarının takdirini kazandı. Şimdi ise anne olmaya hazırlanan oyuncunun, özel hayatındaki mutluluk, hayranlarını da sevindiriyor.

 

 

Benzer Haberler
Miray Daner ile sevgilisinin teknede romantik anları! Miray Daner ile sevgilisinin teknede romantik anları!
Serenay Sarıkaya rotayı Bodrum'a çevirdi! Serenay Sarıkaya rotayı Bodrum'a çevirdi!
Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de aşka geldi! Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de aşka geldi!
Oktay Kaynarca: İşleyen demir ışıldar Oktay Kaynarca: İşleyen demir ışıldar
Mahsun Kırmızıgül'den Günay Restaurant’ta benzersiz konser Mahsun Kırmızıgül'den Günay Restaurant’ta benzersiz konser
Ajda Pekkan'dan Bodrum'da muhteşem konser Ajda Pekkan'dan Bodrum'da muhteşem konser
ÇOK OKUNANLAR
Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi
  • 29-06-2023 08:06

Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!
  • 29-06-2023 08:12

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!

Bayram sonrası borçlarınızdan şipşak kurtulun! Ziraat Bankası açıkladı! 155.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak!
  • 01-07-2023 10:27

Bayram sonrası borçlarınızdan şipşak kurtulun! Ziraat Bankası açıkladı! 155.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak!

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!
  • 28-06-2023 11:30

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!