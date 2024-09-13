Aslı Enver annelik hikayesini anlattı

Kampanyanın lansman toplantısında Pınar Sabancı’nın sorularını yanıtlayan oyuncu Aslı Enver: “Elay ile kendimize özel, mucizevi bir hikayemiz var. Elay’ın büyüme sürecinde onun hiçbir anını kaçırmamak adına, mümkün olduğunca tüm vaktimi onunla geçirmeye çalışıyorum ve bundan büyük keyif alıyorum. Bu yolculuk, bazen karmaşık duygular da barındırıyor; yetememe hissi, en doğruyu yapıp yapmadığınızdan endişe duyma ve çocuğunuzun mutluluğu... Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ve çocuğunuz bu duyguları size anlatamıyor. Elay’ın beslenme yolculuğunda biraz zorlu bir yoldan geçtik ve devam sütü konusunda bir arayışa girdik, sonunda birine karar verdik. Elay çok sevdi. Tam bu sıralarda markadan teklif gelince, bir anda mutfaktaki Çocuk Devam Sütleri’ne baktım ve dedim ki “tamam”. Bir anne olarak, kendi güvenerek kullandığım, uzmanlığına inandığım ve iç rahatlığıyla çocuğuma verebildiğim bir marka olduğu için tabii ki evet dedim. Elay’ın beslenme hikayesine dahil edebilmek benim için büyük bir rahatlık sağladı. Her annenin anlayabileceği gibi, bu yolculuk hem çok mutlu hem çok heyecanlı hem de oldukça yorgun bir süreç" dedi.