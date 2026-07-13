Aslı Bekiroğlu'ndan Şoke Eden İtiraf! "Param Yok" Dedi

7 ameliyat ve peş peşe gelen sağlık sorunlarının ardından konuşan Aslı Bekiroğlu yaptığı samimi itirafla gündem oldu: "Param yok, sağlığıma çok para harcadım."

Aslı Bekiroğlu'ndan Şoke Eden İtiraf!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2026 19:55

Aslı Bekiroğlu son dönemde peş peşe yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, daha önce rahmindeki miyom nedeniyle ameliyat olduğunu ancak operasyon sırasında yaşanan komplikasyonlar yüzünden oldukça zorlu bir süreç geçirdiğini açıklamıştı. Hatta bu süreçte tam yedi kez ameliyat masasına yatmak zorunda kaldığını söylemişti. Tüm bunların ardından kısa süre önce yürüyüş yaparken talihsiz bir şekilde düşerek ayağını sakatlaması da moralini iyice bozmuştu. Neyse ki tedavisinin ardından yeniden dışarıda görüntülendi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sakatlık Sürecini Anlattı

Ayağındaki sakatlık nedeniyle bir süre dinlenmek zorunda kalan Bekiroğlu, yaşadığı talihsiz kazayı da takipçileriyle paylaşmıştı. Düz yolda yürürken düştüğünü söyleyen oyuncu, ayağındaki bazı kasların yırtıldığını ve bu süreçte moralini yüksek tutmaya çalıştığını anlatmıştı. Yaşadığı üst üste aksiliklerin kendisini zorladığını dile getiren Bekiroğlu, yine de pozitif kalmaya çalıştığını söylemişti. Sevenleri de o günlerde sosyal medyada ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdırmıştı.

Sağlığı İçin Büyük Bedel Ödedi

Bir mekân çıkışında görüntülenen Aslı Bekiroğlu, bu kez yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Şan dersleri almak istediğini söyleyen oyuncu, sağlık harcamaları nedeniyle şu an bunu ertelemek zorunda kaldığını anlattı. "Param yok. Sağlığıma çok para harcadım" sözleriyle yaşadığı maddi yükü açıkça dile getiren Bekiroğlu, sağlık sürecinin sadece fiziksel değil ekonomik açıdan da kendisini zorladığını ifade etti.

Babam Yanımda Dedi

Gazetecilerin, oyuncular için böyle durumlarda destek sağlayan bir dernek olup olmadığını sorması üzerine Bekiroğlu gülümseyerek, "Bilmiyorum ama benim sağ olsun babam var" cevabını verdi. Bu samimi sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kişi oyuncunun içten tavrını takdir etti. Zorlu bir dönem geçirmesine rağmen hayata pozitif bakmaya çalışan Aslı Bekiroğlu'nun açıklamaları, sevenlerinden bir kez daha destek mesajları almasına neden oldu.

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