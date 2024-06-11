Aslı Bekiroğlu'ndan linç açıklaması: 'Kastım o değildi"

Veda Partisi filminin başrol oyuncularından Aslı Bekiroğlu, Kanyon’da gerçekleşen basın toplantısında neşeli halleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Aslı Bekiroğlu'ndan linç açıklaması: 'Kastım o değildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2024 13:29

Veda Partisi filminin başrol oyuncularından Aslı Bekiroğlu, Kanyon’da gerçekleşen basın toplantısında neşeli halleriyle dikkatleri üzerine çekti. Set ortamının çok keyifli geçtiğini belirten Bekiroğlu, bu kez oynadığı karakterin bugüne kadarki rollerinden çok farklı olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, “Bugüne kadar oynadığım karakterlere ve kendime de ters bir karakteri canlandırdım. Hiçbir şey beğenmeyen birini oynadım. Somurtmak benim için kolay bir şey değil. O yüzden yapabildim mi, onu da merak ediyorum,” dedi.

Bayramda tatile çıkacağını açıklayan güzel oyuncu, plajda görüntülenmekten çekinmediğini ifade etti: “35 kiloyken de çektiler, 50 kiloyken de çektiler. Plajda gazetecilere yakalanma gibi dertlerim yok.”

Eski Usul Erkeklerden Hoşlanıyorum

Katıldığı bir YouTube programında hoşlandığı erkek tiplerini tarif ederken "Barzo, dağ ayısı olacak" sözleriyle magazin gündemine oturan Bekiroğlu, bu yüzden çok linç edildiğinden yakındı. Yanlış anlaşıldığını belirten ünlü oyuncu, “Kastım o değildi. Programda şakalaşırken sadece o kısmı alınca kötü gözükmüş herhalde. Espriyle söylenmiş bir söz. Orada demek istediğim, günümüzde erkekler süslü, ben ise eski usul, daha değer veren, iyi karakterli erkeklerden hoşlandığımı söylemek istedim. Yanlış kelimeleri seçmişim. Bugüne kadar hiçbir erkek arkadaşım barzo değildi. Çok içten ve samimi bir şey söyledim. Onu en kötü yerinden alıp yerin dibine sokuyorlar. Ama çok da önemsemiyorum,” şeklinde konuştu.

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