Aslı Bekiroğlu’ndan Bebek’te "Pijamalı" Kaçış: Yeni Sevgilisiyle Yakalandı!

Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisi kim? Aslı Bekiroğlu Bebek'te kiminle görüntülendi? Ünlü oyuncunun pijamalı yürüyüşü ve basın mensuplarını görünce yaşadığı panik anları haberimizde...

Aslı Bekiroğlu’ndan Bebek’te
Yayın Tarihi : 09-03-2026 11:00

Ekranların sevilen ismi Aslı Bekiroğlu, özel hayatındaki sessizliğini bozdu. Bir süredir kalbi boş olan ünlü oyuncu, yeni erkek arkadaşıyla Bebek sahilinde objektiflere yansıdı. Sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan ikilinin rahat tavırları ve ev hali tarzları dikkat çekti.



Basın Paniği: Farklı Yönlere Dağıldılar

Bebek'te pijamalarıyla oldukça doğal bir şekilde yürüyüş yapan taze çift, karşılarında basın mensuplarını görünce kısa süreli bir şok yaşadı. Görüntülendiklerini fark eden ikili, panikleyerek strateji değiştirdi:

  • Aslı Bekiroğlu: Fotoğraflar çekilmeye başlayınca yanındaki beyefendiden hızla uzaklaşarak yol üzerindeki bir kafeye sığındı.

  • Gizemli Arkadaş: Sahil hattı boyunca yürümeye devam eden erkek arkadaşı ise güneş gözlüklerinin ardına gizlenerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Gizemli Sevgili Kim?

Güneş gözlüğü takan ve kimliği henüz belirlenemeyen yeni sevgilinin, Aslı Bekiroğlu ile olan samimiyeti "yeni bir aşk" iddialarını güçlendirdi. Çiftin pijamalı ve rahat hali, ilişkinin ciddi bir evrede olduğu yorumlarına neden oldu.

