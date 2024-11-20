Aslı Bekiroğlu’ndan 29. Yaş Kutlaması: “Ben Bihter Değilim!”

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Aslı Bekiroğlu, 29. yaşını yakın arkadaşlarıyla düzenlediği bir partiyle kutladı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Bekiroğlu, özel gününe dair renkli anları 1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kutlamada altın sarısı payetli mini bir elbise ve siyah çizmeler tercih eden ünlü oyuncu, hem şıklığı hem de enerjisiyle göz doldurdu. Partinin en dikkat çeken detaylarından biri ise doğum günü pastasının üzerindeki yazı oldu. Pastada yer alan “Ben Bihter değilim, aptallık etmem aptal ederim” ifadesi, hem kutlamaya katılanları hem de sosyal medya takipçilerini güldürdü.

Bekiroğlu’nun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları “Her yaşın böyle güzel olsun” ve “Hem eğlenceli hem harika görünüyorsun” gibi yorumlarla oyuncuya olan sevgilerini dile getirdi.

29. yaşına eğlence dolu bir partiyle adım atan Aslı Bekiroğlu, sempatik tavırları ve enerjik paylaşımlarıyla takipçilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.