Aslı Bekiroğlu’ndan 29. Yaş Kutlaması: “Ben Bihter Değilim!”

Aslı Bekiroğlu, 29. yaşını arkadaşlarıyla kutladı!

Aslı Bekiroğlu’ndan 29. Yaş Kutlaması: “Ben Bihter Değilim!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-11-2024 10:31

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Aslı Bekiroğlu, 29. yaşını yakın arkadaşlarıyla düzenlediği bir partiyle kutladı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Bekiroğlu, özel gününe dair renkli anları 1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kutlamada altın sarısı payetli mini bir elbise ve siyah çizmeler tercih eden ünlü oyuncu, hem şıklığı hem de enerjisiyle göz doldurdu. Partinin en dikkat çeken detaylarından biri ise doğum günü pastasının üzerindeki yazı oldu. Pastada yer alan “Ben Bihter değilim, aptallık etmem aptal ederim” ifadesi, hem kutlamaya katılanları hem de sosyal medya takipçilerini güldürdü.

Bekiroğlu’nun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları “Her yaşın böyle güzel olsun” ve “Hem eğlenceli hem harika görünüyorsun” gibi yorumlarla oyuncuya olan sevgilerini dile getirdi.

29. yaşına eğlence dolu bir partiyle adım atan Aslı Bekiroğlu, sempatik tavırları ve enerjik paylaşımlarıyla takipçilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Benzer Haberler
Kaan Urgancıoğlu: “Kışa hazırlanıyoruz, çocuk büyütüyoruz” Kaan Urgancıoğlu: “Kışa hazırlanıyoruz, çocuk büyütüyoruz”
Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay’dan aşk dolu poz! Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay’dan aşk dolu poz!
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak tuttuğu oğlu ortaya çıktı: Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak tuttuğu oğlu ortaya çıktı: "İyi ki benim babamsın"
Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatıldı Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatıldı
Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi: “Evlilik düşünmüyorum” Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi: “Evlilik düşünmüyorum”
Özcan Deniz ve Samar Dadgar Almanya’da aşk tazeledi Özcan Deniz ve Samar Dadgar Almanya’da aşk tazeledi
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel, Riyad’da göz kamaştırdı
  • 14-11-2024 11:08

Hande Erçel, Riyad’da göz kamaştırdı

Damla Sönmez'in yeni proje heyecanı!
  • 14-11-2024 09:51

Damla Sönmez'in yeni proje heyecanı!

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan keyifli buluşma:
  • 13-11-2024 19:25

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan keyifli buluşma: "İyi geldik birbirimize!"

Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru
  • 18-11-2024 20:07

Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru

Gülsim Ali ve Berk Oktay’lı Harman Yeri’nden ilk görüntüler geldi
  • 16-11-2024 11:29

Gülsim Ali ve Berk Oktay’lı Harman Yeri’nden ilk görüntüler geldi