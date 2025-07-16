Aslı Bekiroğlu ile Uğurcan Günay’dan Bodrum’da Aşk Dolu Tatil

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, yeni sevgilisi rapçi Uğurcan Günay ile yaz sezonunu Bodrum Yalıkavak’ta açtı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bu kez bir plaj iskelesinde objektiflere takıldı. Sıcacık güneşin ve denizin tadını birlikte çıkaran ikilinin eğlenceli halleri dikkat çekti.

Aşklarını Bodrum’da Yaşıyorlar

Yakın zamanda yeni bir aşka yelken açan Aslı Bekiroğlu ile Uğurcan Günay, Bodrum’un popüler tatil beldesi Yalıkavak’ta görüntülendi. Güneşlenip sohbet eden çift, birlikte geçirdikleri zamanın tadını doyasıya çıkardı. Gülümsemeleri yüzlerinden eksik olmayan ikili, yaz enerjisini yansıtan halleriyle ilgi odağı oldu.

Günay'dan Bekiroğlu’na Romantik Sürpriz

Tatilin en dikkat çeken anı ise, Uğurcan Günay’ın sevgilisi Aslı Bekiroğlu’nu kucağına alıp denize atlaması oldu. Bu sürpriz hareket hem romantik hem eğlenceli anlara sahne oldu. Sevgililer, suyun içinde gülerek eğlenirken, o anlar objektiflere doğal halleriyle yansıdı. Tatilin en içten anları, âşıkların neşesini ortaya koydu.