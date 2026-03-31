Aslı Bekiroğlu gözyaşları içinde anlattı: Bir ameliyat daha

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Daha önce geçirdiği operasyonlarla gündeme gelen Bekiroğlu, bir ameliyat daha olacağını gözyaşları içinde anlattı.

Yaklaşık iki yıldır devam eden sürecin ardından oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Böylece hem sağlık durumuna dair son bilgileri aktardı hem de yaşadığı sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

“Basit bir ameliyatla başladı”

Aslı Bekiroğlu, yaşadığı sürecin başlangıcına da değindi. Oyuncu, rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini belirtti. Ancak operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini ifade etti. Bu durumun ardından ciddi komplikasyonlar yaşadığını söyledi.

Ayrıca oyuncu, bu süreçte hayati risk atlattığını ve uzun bir tedavi sürecine girdiğini dile getirdi. Yaşadığı gelişmelerin ardından peş peşe operasyonlar geçirmek zorunda kaldığını açıkladı.

6 operasyon geçirdi, bir ameliyat daha planlanıyor

Sağlık sürecinin beklediğinden daha zor ilerlediğini belirten Aslı Bekiroğlu, şimdiye kadar toplam 6 kez ameliyat olduğunu söyledi. Bununla birlikte bir operasyon daha geçireceğini de açıkladı.

Oyuncu, paylaşımında sürecin fiziksel olduğu kadar psikolojik açıdan da yıpratıcı olduğunu ifade etti. Buna rağmen hayatına devam etmeye çalıştığını ve yeni doktorlarıyla birlikte iyileşme sürecine odaklandığını belirtti.

“İki yıldır süren çok zor bir dönem”

Aslı Bekiroğlu, yaklaşık iki yıldır devam eden sürecin kendisi için oldukça ağır geçtiğini söyledi. Duygularını paylaşmanın kolay olmadığını vurgulayan oyuncu, yaşadıklarını uzun süre kimseyle paylaşmamayı tercih ettiğini ifade etti.

Ayrıca bu dönemde hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlandığını belirtti. Buna rağmen yaşadığı süreci kendi yöntemleriyle yönetmeye çalıştığını dile getirdi.

“Hakkımı arayacağım” açıklaması

Yaşanan komplikasyonlara dikkat çeken Aslı Bekiroğlu, hukuki süreç başlatma kararı aldığını da açıkladı. Oyuncu, yapılan müdahalelerde hata olmadığının söylenmesine rağmen hakkını arayacağını ifade etti.

Öte yandan Bekiroğlu, geçirdiği ağır ameliyatlara rağmen yaşamına devam ettiğini ve bu süreçten güçlenerek çıkmayı hedeflediğini belirtti. Önünde kalan son operasyonla birlikte sağlık sürecini tamamlamayı planladığını söyledi.