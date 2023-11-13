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Aşka Düşman dizisinin yayın tarihi ertelendi

"Aşka Düşman" dizisinin yayın tarihi ertelendi. İşte detaylar...

Aşka Düşman dizisinin yayın tarihi ertelendi
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-11-2023 15:02

Acunmedya tarafından üretilen "Aşka Düşman" dizisinin yayın tarihi merak konusuydu.

Dizinin çekimleri, Mesude Erarslan'ın yönetmenliğinde ve Eylem Canpolat ile Ozan Aksungur'un senaryosuyla tüm hızıyla devam ediyor. Buse Meral'in canlandırdığı İnci'nin, Nazan Kesal ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi isimlerle birlikte yaşadığı aşkın zorluklarını konu alan dizi, başlangıçta kasım ayının 3. haftasında yayınlanması planlanıyordu.

Ancak son gelen bilgilere göre, dizinin yayın tarihi ocak ayına ertelendi. Başrollerini Nazan Kesal, Buse Meral ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı dizinin, şu an için herhangi bir değişiklik olmazsa 3 Ocak Çarşamba günü yayınlanması planlanıyor. Merve Nur Bengi, Esra Ruşan, Ebru Aykaç, Bedia Ener, Barış Aytaç, Bihter Dinçel, Lavinya Ünlüer, Beste Kanar, Pelin Bahsi, Mehmet Çepiç, Jale Yücel, İbrahim Şahin, Mustafa Arhan, Berkan Bulut ve Sermet Yeşil gibi birçok ünlü ismin yer aldığı dizi, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

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