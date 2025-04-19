Aşk yeniden mi alevlendi? Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay cephesinde şaşırtan gelişme

Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay 8 yıl aradan sonra yeniden mi bir araya geldi? Paris’te görüntülendiler!

Aşk yeniden mi alevlendi? Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay cephesinde şaşırtan gelişme
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-04-2025 10:38

Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay hakkında yeni bir aşk iddiası magazin gündemini karıştırdı. Yıllar önce kısa bir dönem adları birlikte anılan ikili, iddiaya göre yeniden görüşmeye başladı. Üstelik bu kez adres Paris!

Geçmişin Gölgesinde Yeni Bir Buluşma mı?

Yaklaşık 8 yıl önce yaşanan dedikodular, taraflarca yalanlanmıştı. O dönem Demet Şener ile boşanma aşamasında olan İbrahim Kutluay, çıkan haberleri kesin bir dille reddetmişti. Tuba Büyüküstün ise henüz Onur Saylak ile evliydi ve o da söylentileri net bir şekilde yalanlamıştı.

Ancak aradan geçen yıllar içinde her iki isim de yollarını eşleriyle ayırdı. Bu gelişmelerin ardından magazin dünyası yeni bir söylentiyle çalkalanıyor.

Paris'te Sürpriz Görüşme

İddialara göre İbrahim Kutluay, uzun süredir Paris’te yaşayan Tuba Büyüküstün ile yeniden bir araya geldi. Hatta Paris sokaklarında birlikte olduklarına dair bir fotoğrafın sosyal medyaya sızması, olayın boyutunu büyüttü. Her ne kadar söz konusu kare net olmasa da, ikiliye ait olduğu iddia edilen görüntü büyük ses getirdi.

Yıllar Sonra Gelen Yakınlaşma

Fransa’da daha sakin bir hayat süren Tuba Büyüküstün, son yıllarda sadece özel projeler için İstanbul’a geldi. İbrahim Kutluay’ın da sık sık yurt dışına seyahat etmesi, bu iddiaları daha da güçlendirdi. İkilinin yeniden yakınlaştığı söylentileri, kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Açıklama Gelecek mi?

Henüz taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada gündem olan bu buluşma, geçmişte yarım kalan bir hikayenin yeniden başladığı izlenimini veriyor. Hayranları, bu aşk iddiasının doğruluğunu merakla bekliyor.

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