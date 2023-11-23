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Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Hafsanur Sancaktutan'tan Kerem Bürsin itirafı

Kanal D dizisi 'Ya Çok Seversen'de birlikte başrol oynayan Hafsanur Sancaktutan ile Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmış, ancak Bürsin bu iddiaları yalanlamıştı. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Sancaktutan, meslektaşının sözleri hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Hafsanur Sancaktutan'tan Kerem Bürsin itirafı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-11-2023 10:13

Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla buluşan Hafsanur Sancaktutan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, yeni yılı yurtdışında karşılamayı planladığını belirterek, "Yurtdışına çıkma planları yapıyorum. Daha huzurlu ve yaşanabilir bir yıl diliyorum. Kendim için ise güzel, sağlıklı ve iç huzur dolu bir yıl istiyorum. Bu yıl güzel geçti, olumsuzluklar yaşadım ama güçlenip atlatıyorum" dedi.

Sancaktutan, "Ya Çok Seversen" dizisinin kendisi için iyi geçtiğini ifade ederek, "Yazın çalıştık, güzel geçti. Evet, 13 bölüm sürdü ama yurtdışı satışları da iyiydi. Her anlamda doyduk, oyuncular ve ekip olarak" diye konuştu.

Meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk iddialarına yanıt veren Sancaktutan, aralarında romantik bir ilişki olmadığını söyledi. Kerem Bürsin'in sözleriyle ilgili olarak ise "Kerem ile arada sırada görüşüyoruz. Öyle bir şey hiç yok. Kerem arkadaşım. Öyle mi demiş? Kerem biraz Avrupai konuştuğu için belki yanlış anlaşılmış olabilir, yine de öyle bir durum yok. Kalbim boş" ifadelerini kullandı.

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