Advert

“Aşk ve Umut “ yeni sezona başlıyor...

Merakla beklenen dizi 23 Ekim Pazartesi günü yeni bölümü ile ekrana gelecek. İşte detaylar...

“Aşk ve Umut “ yeni sezona başlıyor...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 20-10-2023 13:46

Kanal D’nin, geçtiğimiz sezona damga vuran, yapımını Focus Film’in üstlendiği günlük dizisi Aşk ve Umut, yeni bölümleri ile kaldığı yerden devam ediyor. Sezon finali ile çok konuşulan dizi 23 Ekim Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün ekrana geliyor.  Aşkın, umudun ve yeniden başlamanın konu alındığı Aşk ve Umut yeni sezona, yeni hikayesi ve yeni karakterleri ile merhaba diyor.

 

Büyük sürprizler ile ekrana dönen Aşk ve Umut bu sezonda izleyicinin gözdesi olmaya devam edecek.

Aşk ve Umut’un yönetmenliğini Mahmut Kaptan ve Reyhan Usta üstlenirken oyuncu kadrosunda ise; Hakan Dinçkol (Kuzey), İlayda Orkut (Sıla), Eda Elif Başlamışlı (Zeynep), Furkan Okumuş (Ege), Zeynep Melis Girşen (Melis), Zafer Demircan (Feraye), Erdem Adilce (Cihan), Ezgi Yanık (Seda), Özgür Tanık (Gönül), Duygu Keser (Yıldız), Hülya Aydın (Cavidan), Pınar Kankılıç (Belkıs), Neşe Mengüloğlu (Hülya), Aslı Atıl (Bahar), Fahrettin Avcı (Alper), ve Serap Önder (Naciye) yer alıyor.

 

Aşk ve Umut yeni bölümleri ile 23 Ekim Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de...

Benzer Haberler
Gönül Dağı'nda heyecan dorukta Gönül Dağı'nda heyecan dorukta
Kelime Oyunu dönüyor! İşte yayın tarihi Kelime Oyunu dönüyor! İşte yayın tarihi
"Adım Farah" dizisinde flaş gelişme
Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna flaş oyuncu Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna flaş oyuncu
Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu! Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı yayınlandı Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı yayınlandı
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!