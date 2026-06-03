Aşk ve Taht Dizisine Sürpriz Transfer: Ceyda Düvenci

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht dizisi şimdiden yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday. Tarih temalı yapımlarıyla bilinen ekip bu kez Anadolu Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemlerinden birine I. Alâeddin Keykubad’ın dönemine odaklanıyor.

Hikâye Selçuklu’nun Altın Çağına Götürüyor

Dizi Anadolu Selçuklu İmparatorluğu’nun en güçlü dönemlerinden birini ekranlara taşıyacak. Devletin siyasi ve kültürel olarak yükselişte olduğu bu süreç aynı zamanda saray içi dengeler, aile ilişkileri ve iktidar mücadelesiyle de dikkat çekiyor. Yani sadece savaş ve tarih değil bolca dramatik ilişki de izleyiciyi bekliyor.

Başrolde Akın Akınözü Var

Projenin en dikkat çeken detaylarından biri de oyuncu kadrosu. Alâeddin Keykubad karakterine Akın Akınözü hayat verecek. Daha önceki projelerinde gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesi kazanan Akınözü’nün bu rolü nasıl canlandıracağı şimdiden merak konusu.

Melike Sultan karakteri için ise Simay Barlas’ın imza aşamasında olduğu konuşuluyor. Kadro yavaş yavaş şekillenirken projeye katılan her yeni isim heyecanı biraz daha artırıyor.

Ceyda Düvenci Sürprizi

Dizinin en yeni ve dikkat çekici gelişmesi ise Ceyda Düvenci’nin projeye dahil olması oldu. Başarılı oyuncu “Aşk ve Taht”ta Ümmühan Hatun karakterine hayat verecek. Bu rol aynı zamanda Alâeddin Keykubad’ın annesi olması nedeniyle hikâyede oldukça önemli bir yere sahip.

Düvenci’nin güçlü oyunculuğunun karaktere derinlik katması bekleniyor. Bu da dizinin dramatik yönünü daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

Büyük Prodüksiyon Yüksek Beklenti Yarattı

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler’in oturduğu dizi görsel açıdan da oldukça iddialı bir yapım olarak hazırlanıyor. Bozdağ Film’in yüksek prodüksiyon kalitesi de eklenince ortaya büyük bir dönem dizisi çıkacağı şimdiden konuşuluyor.

Henüz yayın tarihi netleşmemiş olsa da “Aşk ve Taht”, oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle yeni sezonun en çok merak edilen dizileri arasında yerini aldı. Tarih dram ve güçlü karakterlerin bir araya geldiği bu yapım ATV ekranlarında dikkat çekmeye hazırlanıyor.