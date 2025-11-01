"Aşk ve Gözyaşı"nda Sürpriz Ayrılık

Barış Arduç ve Hande Erçel'in dizisi "Aşk ve Gözyaşı"nda senarist değişimi sonrası Berk Cankat sürpriz bir vedayla ayrıldı.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-11-2025 13:43

Yönetmen ve Senarist Değişimi Sonrası "Aşk ve Gözyaşı"nda Hikâye Değişimi Başladı

 

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünü üstlendiği "Aşk ve Gözyaşı" dizisi, bir hafta aranın ardından bu akşam 6. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizi, yayın hayatına başladıktan kısa bir süre sonra yönetmeninin değişmesinin ardından senaristini de değiştirdi. Bu değişiklikler, O3 Medya ve Dass Yapım imzalı yapımın hikâyesinde de önemli değişikliklere yol açtı. Yeni hikâye örgüsünde ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi. Bu kapsamda, diziye iddialı bir isim veda etti.

Berk Cankat "Ercan" Rolüyle 6. Bölümde Diziye Veda Etti

Dizinin kadrosuna geçen haftalarda Meyra'nın (Hande Erçel) eski sevgilisi Ercan rolüyle hızlı bir giriş yapan Berk Cankat, 6. Bölüm itibarıyla ekibe veda etti. Cankat'ın canlandırdığı Ercan karakterinin ölümüyle diziden ayrıldığı belirtildi.

Bu beklenmedik ayrılık, dizinin ana karakterlerinden Selim (Barış Arduç) için zor günlerin başlangıcı oluyor. Ercan'ın ölümü, Selim ve Meyra'nın ilişkisini ve hayatını derinden etkileyecek olayları tetikleyecek.

Yakışıklı oyuncu Berk Cankat, televizyon ve dijital platformlardaki projeleriyle tanınıyor. Oyuncu, "Aşk ve Gözyaşı" dizisinden önce son olarak "Zeytin Ağacı" dizisinde Yunan Yorgo karakterine hayat vermişti. Berk Cankat'ın vedasıyla birlikte "Aşk ve Gözyaşı" dizisi, yeni hikâyesi ve değişen temposuyla izleyicinin karşısına çıkmaya devam edecek.

Benzer Haberler
Alperen Duymaz'ın Yeni İmajı Olay Oldu: Bıyıklı Hâli Görenleri Şaşırttı Alperen Duymaz'ın Yeni İmajı Olay Oldu: Bıyıklı Hâli Görenleri Şaşırttı
Engin Akyürek Hayranları Ekran Başına: Engin Akyürek Hayranları Ekran Başına: "Bereketli Topraklar" Olaylı Bir Bölümle Geliyor
Güldür Güldür Show'a Sürpriz Konuk Güldür Güldür Show'a Sürpriz Konuk
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda! Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
'Sekizinci Aile'nin Yayın Tarihi Açıklandı 'Sekizinci Aile'nin Yayın Tarihi Açıklandı
Kızılcık Şerbeti’nde Şok Ayrılık! Başrol Oyuncusu Sıla Türkoğlu Diziye Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti’nde Şok Ayrılık! Başrol Oyuncusu Sıla Türkoğlu Diziye Veda Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?
  • 30-10-2025 11:31

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı
  • 29-10-2025 13:15

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı