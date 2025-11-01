"Aşk ve Gözyaşı"nda Sürpriz Ayrılık

Yönetmen ve Senarist Değişimi Sonrası "Aşk ve Gözyaşı"nda Hikâye Değişimi Başladı

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünü üstlendiği "Aşk ve Gözyaşı" dizisi, bir hafta aranın ardından bu akşam 6. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizi, yayın hayatına başladıktan kısa bir süre sonra yönetmeninin değişmesinin ardından senaristini de değiştirdi. Bu değişiklikler, O3 Medya ve Dass Yapım imzalı yapımın hikâyesinde de önemli değişikliklere yol açtı. Yeni hikâye örgüsünde ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi. Bu kapsamda, diziye iddialı bir isim veda etti.

Berk Cankat "Ercan" Rolüyle 6. Bölümde Diziye Veda Etti

Dizinin kadrosuna geçen haftalarda Meyra'nın (Hande Erçel) eski sevgilisi Ercan rolüyle hızlı bir giriş yapan Berk Cankat, 6. Bölüm itibarıyla ekibe veda etti. Cankat'ın canlandırdığı Ercan karakterinin ölümüyle diziden ayrıldığı belirtildi.

Bu beklenmedik ayrılık, dizinin ana karakterlerinden Selim (Barış Arduç) için zor günlerin başlangıcı oluyor. Ercan'ın ölümü, Selim ve Meyra'nın ilişkisini ve hayatını derinden etkileyecek olayları tetikleyecek.

Yakışıklı oyuncu Berk Cankat, televizyon ve dijital platformlardaki projeleriyle tanınıyor. Oyuncu, "Aşk ve Gözyaşı" dizisinden önce son olarak "Zeytin Ağacı" dizisinde Yunan Yorgo karakterine hayat vermişti. Berk Cankat'ın vedasıyla birlikte "Aşk ve Gözyaşı" dizisi, yeni hikâyesi ve değişen temposuyla izleyicinin karşısına çıkmaya devam edecek.