Aşk ve Gözyaşı Dizisinin Yayın Tarihi Açıklandı: Kızılcık Şerbeti’ne Rakip Geliyor

Aşk ve Gözyaşı Ekran İçin Gün Sayıyor

Yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olan Aşk ve Gözyaşı, yayın tarihiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı dizi, atv ekranlarında 19 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni tanıtımı büyük ilgi topladı.

Meyra ve Selim’in Çarpıcı Hikâyesi

O3 Medya ve Dass Yapım imzalı dizide Erçel, Meyra karakterine hayat verirken, Arduç ise Selim rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peri masalı gibi başlayan aşk hikâyesi, zamanla sevgisiz bir evliliğe dönüşüyor. Tanıtımda ise her şeyi değiştiren bir itiraf dikkat çekti. Meyra, beyninde tümör olduğunu ve yakında öleceğini açıkladı. Bu beklenmedik gelişme, Selim’in boşanma kararını da alt üst etti.

Güçlü Kadro Dikkat Çekiyor

Senaryosunu Dilara Pamuk’un yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor. Kadroda Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti’ne Güçlü Rakip

Sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Aşk ve Gözyaşı, yayın günüyle dikkat çekiyor. Cuma akşamları ekrana gelecek dizi, Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti ile reyting yarışına girecek. İzleyiciler şimdiden iki dizi arasındaki rekabeti merakla bekliyor.