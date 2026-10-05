Aşk Tesadüfleri Sever 3'ten Aşk Dolu Yeni Afiş

Türk sinemasında romantik drama dendiğinde akla ilk gelen ve vizyona girdiği günden bu yana milyonlarca izleyicinin kalbinde taht kuran Aşk Tesadüfleri Sever serisi yıllar sonra sinemaseverleri yeniden büyülemeye hazırlanıyor. Aşkı, tesadüfleri ve hayatın insanlara sunduğu beklenmedik karşılaşmaları kendine has dokunaklı diliyle beyazperdeye taşıyan fenomen serinin üçüncü filminden beklenen yeni afiş nihayet yayınlandı.

Özgür ve Mavi'nin Yolu Kesişiyor: 20 Kasım'da Sinemalarda!

Böcek Film ve Benesta ortak yapımı olan Aşk Tesadüfleri Sever 3 20 Kasım'da CJ ENM dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşmaya gün sayıyor. Yayınlanan yeni afişte Türk sinemasının sevilen ismi Mehmet Günsür'ün hayat verdiği ikonik karakter Özgür ile yetenekli oyuncu Devrim Özkan'ın canlandırdığı Mavi ilk kez yan yana sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Serinin hafızalara kazınan romantik ve nostaljik dünyasını taze bir aşk hikayesiyle harmanlayan yapım Özgür ve Mavi'nin yollarının kesişmesiyle başlayan derin ve duygusal yolculuğu sinema salonlarına taşıyacak.

Yıldızlarla Dolu Kadro ve Sürpriz Konuklar

Genel yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, yönetmenliğini ve hikayesini İpek Sorak'ın kaleme aldığı, senaryosunda ise Funda Dündar'ın imzası bulunan film sadece başrolleriyle değil dev oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Serinin ilk filmindeki unutulmaz karakteri Özgür'e yıllar sonra yeniden hayat veren Mehmet Günsür'e başrolde Devrim Özkan eşlik ediyor.

Özgür Yıllar Sonra Geri Dönüyor

2011 yılında vizyona giren ve sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran ilk filmle milyonların tanıdığı Özgür serinin üçüncü filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. Özgür'ün bu kez Mavi ile yollarının kesişmesi; geçmişin izlerini yaşanan kayıpları ve hayatın insanları hiç ummadıkları anlarda birbirine yakınlaştıran tesadüfleri yeniden gözler önüne seriyor. Serinin köklerine sadık kalırken kendi başına güçlü bir hikaye sunan film Aşk Tesadüfleri Sever evreniyle ilk kez tanışacak genç kuşağa da kapılarını aralıyor.

Unutulmaz evreni, güçlü senaryosu ve duygu yüklü sahneleriyle Aşk Tesadüfleri Sever 3 20 Kasım'da sinemalarda vizyona girmek için geri sayımı başlattı!