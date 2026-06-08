Aşk Tesadüfleri Sever 3 Dev Kadrosuyla 7 Temmuz'da Motor Diyor!

Türk sinema tarihinin en çok ağlatan ve en unutulmaz aşk filmleri arasında yer alan fenomen serinin yeni halkası için resmi geri sayım başladı. Yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın imzasını taşıyan vizyoner proje serinin hayranlarını heyecanlandıracak çok özel bir bağla beyazperdeye geri dönüyor. "Aşk Tesadüfleri Sever 3" filmi 7 Temmuz'da sete çıkıyor. Ömer Faruk Sorak'ın "Aşk Tesadüfleri Sever 3" filmi organ bağışıyla ilgili farkındalık yaratmak için bir fotoğraf sergisi organize eden Mavi'nin (Devrim Özkan) yolu sevdiği kadının kalbiyle yaşayan Özgür'le (Mehmet Günsür) kesişecek.

İlk Filmin Ruhuna Geri Dönüş

Sinemaseverlerin kalbinde apayrı bir yere sahip olan hikaye bu kez ilk filmin doğrudan devamı niteliğinde sinema salonlarına konuk olacak. Çekim takvimi ve mekanları titizlikle planlanan yapım iki şehir arasında nostaljik bir köprü kuracak. "Aşk Tesadüfleri Sever" serisinin 3. filminin hazırlıkları sürüyor. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği film ilk filmin devamı niteliğinde olacak. Çekimleri 7 Temmuz Salı günü başlayacak olan film İstanbul'da başlayacak ve 7 Ağustos Cuma günü Ankara'da bitecek. Mehmet Günsür'e başrolde Devrim Özkan eşlik edecek. Özkan, Mavi adlı bir reklamcıya hayat verecek.

Okuma Provasında İlk Tanışma Gerçekleşti

Sosyal medyada partnerlikleri şimdiden büyük merak uyandıran Mehmet Günsür ve Devrim Özkan proje için bir araya gelerek ilk enerjilerini test etti. Beş haftada tamamlanacak olan filmin başrol oyuncuları Mehmet Günsür ve Devrim Özkan geçen günlerde okuma provası öncesi tanışma toplantısına katıldı. İkilinin uyumu yapım ekibinden tam not alırken set öncesi motivasyon depolandı.

Belçim Bilgin Sürprizi ve Yıldızlar Kadrosu

Filmin kadrosu sadece başrolleriyle değil hikayeye can verecek yan karakterleriyle de tam bir yıldızlar geçidine sahne olacak. İlk filmdeki unutulmaz Deniz karakterine göndermeler barındıracak sahnelerin yanı sıra kadroya dahil olan yeni usta isimler de netleşti. Filmin sürprizlerle dolu dünyasında flashback ve rüya sahnelerinde yer alan Belçim Bilgin'in yanı sıra Ayda Aksel ve Serkan Altunorak da filmde rol alacak. 20 Kasım'da vizyona girecek olan filmde Ayşe Arman da konuk oyuncu olacak. Organ bağışı gibi hayati bir konuyu merkezine alarak izleyicinin kalbine dokunmayı hedefleyen "Aşk Tesadüfleri Sever 3" sonbahar sezonunun en iddialı yerli yapımı olarak vizyon tarihini beklemeye başladı.