"Aşk Taktikleri 2" filmi ne zaman yayınlanacak?

Merakla beklenen yerli yapım "Aşk Taktikleri 2" filmi, Netflix'in en çok dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor. Geçen yaz çekilen film, Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ı başrollerde bir araya getiriyor. Serinin ilk filmi büyük bir ilgi görmüş ve tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi edinmişti. İkinci film ise Pelin Karamehmetoğlu'nun senaryosunu yazdığı ve Recai Karagöz'ün yönettiği bir Lanistar Medya yapımı olarak karşımıza geliyor.



"Aşk Taktikleri" filminin öyküsü, İstanbul ve Kapadokya'da geçiyordu. Ancak bu kez ikinci film, Turunç ve Göcek'in büyüleyici doğasında çekildi. Atakan Çelik, Hande Yılmaz, Deniz Baydar ve Melisa Döngel gibi yetenekli oyuncuların yanı sıra Ceyhun Mengiroğlu, Bora Akkaş, İpek Tuzcuoğlu, Kerem Atabeyoğlu ve Ümit Erdim de filmin kadrosunda yer alıyor.



"Aşk Taktikleri 2" filminin 14 Temmuz tarihinde Netflix platformunda seyirciyle buluşacağı söyleniyor. Film, romantik komedi türünde izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. İlk filmdeki başarısının ardından ikinci filmin de beklentileri karşılayacağı ve izleyicilere eğlenceli bir deneyim sunacağı konuşuluyor.