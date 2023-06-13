  • 13 HAZİRAN Salı 19:20
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

"Aşk Taktikleri 2" filmi ne zaman yayınlanacak?

Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerinde yer aldığı ""Aşk Taktikleri" filminin ikincisi yayına giriyor. İşte detaylar...

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-06-2023 15:08

Merakla beklenen yerli yapım "Aşk Taktikleri 2" filmi, Netflix'in en çok dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor. Geçen yaz çekilen film, Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ı başrollerde bir araya getiriyor. Serinin ilk filmi büyük bir ilgi görmüş ve tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi edinmişti. İkinci film ise Pelin Karamehmetoğlu'nun senaryosunu yazdığı ve Recai Karagöz'ün yönettiği bir Lanistar Medya yapımı olarak karşımıza geliyor. 

"Aşk Taktikleri" filminin öyküsü, İstanbul ve Kapadokya'da geçiyordu. Ancak bu kez ikinci film, Turunç ve Göcek'in büyüleyici doğasında çekildi. Atakan Çelik, Hande Yılmaz, Deniz Baydar ve Melisa Döngel gibi yetenekli oyuncuların yanı sıra Ceyhun Mengiroğlu, Bora Akkaş, İpek Tuzcuoğlu, Kerem Atabeyoğlu ve Ümit Erdim de filmin kadrosunda yer alıyor.

 "Aşk Taktikleri 2" filminin 14 Temmuz tarihinde Netflix platformunda seyirciyle buluşacağı söyleniyor. Film, romantik komedi türünde izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. İlk filmdeki başarısının ardından ikinci filmin de beklentileri karşılayacağı ve izleyicilere eğlenceli bir deneyim sunacağı konuşuluyor.

Benzer Haberler
Prens dizisine şölen tadında bir lansman Prens dizisine şölen tadında bir lansman
Nurgül Yeşilçay yine çok iddialı Nurgül Yeşilçay yine çok iddialı
ÇOK OKUNANLAR
IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer
  • 08-06-2023 09:27

IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor
  • 12-06-2023 13:25

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı
  • 09-06-2023 13:52

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!
  • 09-06-2023 18:39

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi
  • 10-06-2023 09:50

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi