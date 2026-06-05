Aşk Orucunu Bozan Çağla Şikel Yaş Farkı Eleştirilerine Yanıt Verdi

Emre Altuğ ile olan evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu bulunan Çağla Şikel yıllar sonra özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendisinden 15 yaş küçük yeni erkek arkadaşıyla el ele görüntülenerek aşk orucunu bozan ünlü sunucu kameralardan kaçmak yerine tebessüm etmeyi tercih etti. İlk kez baş başa yemek yerken objektiflere takılan çiftin samimi halleri sosyal medyada çok konuşuldu.

15 Yaş Farkı Tartışma Yarattı

Haberin basına yansımasıyla birlikte en çok konuşulan detay çiftin arasındaki yaş farkı oldu. Sosyal medyayı ikiye bölen bu durum karşısında bazı kullanıcılar Şikel'i eleştirirken büyük bir çoğunluk ünlü sunucunun fit görünümüne ve bitmek bilmeyen yaşam enerjisine dikkat çekerek "aşkın yaşı olmaz" yorumunda bulundu. Sporla iç içe hayatı ve yıllara meydan okuyan duruşuyla bilinen ünlü modelin cesur adımı özellikle kadın takipçileri tarafından toplumsal tabuları yıktığı gerekçesiyle büyük bir takdirle karşılandı.

"Toplumun Dayattığı Kurallara Göre Yaşamadım"

Katıldığı bir davet çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çağla Şikel ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Hayatı boyunca kalıplara göre yaşamadığını belirten Şikel, "Şu an çok huzurluyum, kendimi çok mutlu ve güvende hissediyorum. İnsanın ruhunu anlayan biriyle yollarının kesişmesi çok kıymetli" dedi. Muhabirlerin ısrarlı yaş farkı soruları üzerineyse şu sözlerle konuya son noktayı koydu: "Dışarıdan bakıldığında rakamlar konuşulabilir. Ancak iki insanın arasındaki enerji ve ruhsal uyum, kimlikte yazan tarihlerden çok daha büyüktür. Eğer yanınızdaki kişiyle aynı dili konuşabiliyor, hayata aynı pencereden bakabiliyorsanız, aradaki 15 yıl sadece basit bir matematik hesabından ibaret kalıyor."

Sadece anı yaşamayı tercih ettiğini belirten Şikel evlilik planının olup olmadığını açıklamadı. Magazin kulislerinde ünlü sunucunun çocukları Kuzey ve Uzay'ın bu yeni ilişkiye tam destek verdikleri konuşuluyor.