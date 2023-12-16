Aşk Mevsimi filminin afişi yayınlandı

Sugarworkz tarafından üretilen ve Murat Şeker'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği "Aşk Mevsimi" filminin afişi yayımlandı. Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker'in birlikte kaleme aldığı senaryoya sahip olan filmde Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu başrolleri paylaşıyor. Afiş, Bozcaada'nın doğal güzelliklerinde çekilen fotoğraflarla naif bir atmosfer sunarken, tasarım Emre Erdem'e aittir.

Filmin vizyona girişi 9 Şubat 2024 tarihinde planlanıyor. Yıllara yayılan bir aşk hikayesini anlatan film, zaman zaman gülümseten, zaman zaman yürek burkan bir atmosferle seyirciyi buluşturacak.

Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yanı sıra, Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi usta isimlerin yer aldığı film, Şirin ve Ali Yaman'ın Bozcaada'dan İstanbul'a uzanan etkileyici aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak. "Aşk Mevsimi" 9 Şubat 2024 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.