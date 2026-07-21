Hazal Kaya Bu Ritüeli Hiç Aksatmıyor! Evine Giren Şoke Oluyor!

Hazal Kaya'nın evine girenleri şaşırtan detay ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sirkeyi mutfakla sınırlı tutmuyor. Banyosunda ve ev temizliğinde de sık sık kullanıyor.

Kaya, yıllar önce verdiği bir röportajda sirkeli suyla yıkandığını anlatmıştı. Bunun kendisini nazardan koruduğuna inandığını söyleyen oyuncu, evini sirkeyle sildiğini de paylaşmıştı. Hatta o dönem köpeklerini de sirkeli suyla yıkadığını belirtmişti.

Buram Buram Sirke ve Adaçayı Kokusu

Hazal Kaya'nın sirke alışkanlığı yıllardır devam ediyor. Ünlü oyuncu, 2023 yılında katıldığı bir programda sirkeli suyla yıkandığını ve ev temizliğinde de sirke kullandığını yeniden anlatmıştı.

Kaya’nın evindeki ritüel bununla da sınırlı değil. Oyuncu sık sık adaçayı yaktığını da söylüyor. Bu yüzden evine adım atanları klasik temizlik kokularından oldukça farklı bir hava karşılıyor.

Sirke ve adaçayının belirgin kokusu, Hazal Kaya'nın evine ilk kez gelenler için şaşırtıcı olabilir. Ünlü oyuncuysa kendisini iyi hissettiren bu alışkanlıklardan vazgeçmeyi düşünmüyor.

Her Şeyi Astroloğuna Danışıyor

Hazal Kaya'nın ritüelleri sirke ve adaçayıyla da bitmiyor. Oyuncu, katıldığı programda önemli kararlar almadan önce astroloğuna danıştığını da söylemişti. Hatta imza atmadan önce fikir aldığını anlatmıştı. Kendisi için önemli günlerin tarihlerini belirlerken mutlaka astroloğunun önerdiği dönemlere odaklanıyormuş.

Ali Atay Bilimsel Açıklamalarla Yaklaşıyor

Hazal Kaya'nın bu alışkanlıklarına eşi Ali Atay'ın yaklaşımıysa eşininkinden oldukça farklı. Kaya'nın anlattığına göre Atay, ona sık sık bunların gerçek olmadığını söylüyor ve konuyu bilimsel açıklamalarla anlatmaya çalışıyor.

Ancak ünlü oyuncu kendisini iyi hissettiren ritüellerinden vazgeçmiş gibi görünmüyor. Sirke ve adaçayı ritüelleri, astroloğuyla yaptığı görüşmeler günlük hayatının değişmeyen parçaları arasında yer alıyor.