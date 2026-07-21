Dizi Dünyasında Sürpriz Transfer! İbrahim Selim Ömür Usta Dizisinin Kadrosunda!

İbrahim Selim NOW'ın Ömür Usta dizisinde Halil İbrahim rolüyle yer alacak. 25 Temmuz'da sete çıkacak dizide Nurgül Yeşilçay'a platonik aşık olacak.

Dizi Dünyasında Sürpriz Transfer! İbrahim Selim Ömür Usta Dizisinin Kadrosunda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2026 15:20

NOW'ın Ay Yapım imzalı yeni sezon bombası Ömür Usta 25 Temmuz'da sete çıkmaya hazırlanırken kadrosunu usta isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Ödüllü yönetmen Hilal Saral'ın rejisinde çekilecek olan; Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri gibi dev isimleri buluşturan dizinin en kilit karakterlerinden Halil İbrahim için aranan kan bulundu. Sevilen sunucu ve başarılı oyuncu İbrahim Selim dizinin kadrosuna dahil oldu.

Mahallenin Esnaf Lokantası Sahibi: Ömür'e Platonik Aşık!

Senaryosunu Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı dizide İbrahim Selim izleyicinin kalbine dokunacak sıcak ve mizahi bir karakterle ekranlara dönecek.

Halil İbrahim Rolünün Detayları

İbrahim Selim mahallenin emektar esnaf lokantasının sahibi Halil İbrahim olarak seyirci karşısına çıkacak. Halil İbrahim yoksulluk içinde tamirat yaparak üç çocuğu ve kayınvalidesine bakmaya çalışan Ömür'e (Nurgül Yeşilçay) için için platonik bir aşk besleyecek.

Sıcak Bir Mahalle Ve Yaşam Mücadelesi

Dizi Ömür'ün ve ailesinin sürdürdüğü zorlu hayat mücadelesini mahalle kültürünün samimi atmosferiyle birleştirerek ekrana taşıyacak.

25 Temmuz'da Motor! diyecek olan Ömür Usta hem duygusal hikayesi hem de İbrahim Selim'in katacağı renkle yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.

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