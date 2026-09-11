Aşk-ı Memnu'nun Yıldızından Kahreden Haber: Konuşamıyor!

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gülsen Tuncer’den sevenlerini üzen bir haber geldi. 81 yaşındaki sanatçının beyninde 2. dereceden tümör tespit edildiği öğrenildi. Tedavisi devam eden Tuncer’in hastalığı nedeniyle konuşma ve yazma yeteneğini kaybettiği belirtildi.

Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden biri olan Gülsen Tuncer yıllar boyunca çok sayıda tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon projesinde yer aldı. Özellikle Aşk-ı Memnu’daki Arsen Hanım karakteriyle daha geniş kitlelerin tanıdığı oyuncu kariyeri boyunca başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Beyninde Tümör Tespit Edildi

Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili ortaya çıkan gelişme hayranlarını oldukça üzdü. Tuncer’in beyninde 2. dereceden tümör bulunduğu ve rahatsızlığı nedeniyle konuşma ve yazma yeteneğini kaybettiği aktarıldı.

Tedavisi devam eden sanatçının sağlık durumuyla ilgili haberin duyulmasının ardından sanat dünyasından da destek mesajları gelmeye başladı. Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde izlediğimiz Tuncer için sevenleri sosyal medyada geçmiş olsun dileklerini paylaşmaya başladı.

Film-San Vakfı Dua İstedi

Gülsen Tuncer’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Film-San Vakfı da usta sanatçı için sevenlerinden dua istedi. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Tuncer’in ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilerek acil şifa dileğinde bulunuldu.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada Tuncer için çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. Sanatçının sevenleri bir an önce sağlığına kavuşması için iyi dileklerini iletti.

Gülsen Tuncer’in yaşadığı bu zorlu süreç onu yıllardır tanıyan ve çalışmalarını takip eden herkesi derinden üzdü. Tedavisi süren usta oyuncu için sanat camiası ve hayranları umutla güzel bir haber bekliyor.