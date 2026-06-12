Aşk-ı Memnu’nun Matmazel’i Zerrin Tekindor Güzellik Sırrını Açıkladı!

Kanal D’nin yıllar geçse de popülerliğini kaybetmeyen efsane dizisi Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı "Matmazel" yani Deniz Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Zerrin Tekindor görünümüyle bir kez daha gündem oldu. Kariyeri boyunca Yaprak Dökümü, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura ile Mucize Doktor gibi pek çok yapımda yer alan usta oyuncu şu sıralar 61 yaşında olmasına rağmen dinç görünümü ve pürüzsüz cildiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Hayranlarının uzun süredir merak ettiği gençlik sırrını katıldığı bir programda bizzat kendisi açıkladı.

Canlı Yayında Gelen Soru

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te bir programa konuk oldu. Keyifli geçen yayında laf dönüp dolaşıp Tekindor’un yıllara meydan okuyan duruşuna ve cilt sağlığına geldi. Sunucunun canlı yayında açık yüreklilikle yönelttiği “Güzelliğinizi aslında neye borçlusunuz?” sorusuna usta oyuncu hiç gizlemeden son derece basit ama hayatından asla çıkarmadığı katı bir kuralını anlatarak yanıt verdi.

"Kaliteli Ürünler Kullanıyorum"

Zerrin Tekindor mesleği gereği sürekli tiyatro sahnelerinde ve dizi setlerinde olduğunu bu yüzden yüzünün saatlerce ağır kozmetik materyallere maruz kaldığını söyledi. Yoğun çalışma temposunda cildini korumak için kaliteden ödün vermediğini sözlerine ekleyen ünlü isim formülünü şöyle açıkladı: “Çok yoğun çalışıyorum, hep sahnelerdeyim. Bu yüzden çok yoğun makyaj yapıyorum. Mümkün olduğunca kaliteli ürünler kullanıyorum ve makyajın yüzümde uzun süre kalmaması için özen gösteriyorum.”

Usta oyuncu ne kadar yorgun ya da uykusuz olursa olsun ömrü boyunca asla es geçmediğini belirttiği büyük sırrını “Gece asla makyajla uyumam” diyerek açıklamış oldu. Tekindor'un yıllardır taviz vermeden uyguladığı bu pratik ama istikrarlı bakımı, ekran başındakilerden ve sosyal medyadaki takipçilerinden büyük takdir topladı.