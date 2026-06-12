Aşk-ı Memnu’nun Matmazel’i Zerrin Tekindor Güzellik Sırrını Açıkladı!

Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz Matmazel'i Zerrin Tekindor, ilerleyen yaşına rağmen pürüzsüz kalan cildinin sırrını verdi.

Aşk-ı Memnu’nun Matmazel’i Zerrin Tekindor Güzellik Sırrını Açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2026 22:53

Kanal D’nin yıllar geçse de popülerliğini kaybetmeyen efsane dizisi Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı "Matmazel" yani Deniz Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Zerrin Tekindor görünümüyle bir kez daha gündem oldu. Kariyeri boyunca Yaprak Dökümü, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura ile Mucize Doktor gibi pek çok yapımda yer alan usta oyuncu şu sıralar 61 yaşında olmasına rağmen dinç görünümü ve pürüzsüz cildiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Hayranlarının uzun süredir merak ettiği gençlik sırrını katıldığı bir programda bizzat kendisi açıkladı.

Canlı Yayında Gelen Soru

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te bir programa konuk oldu. Keyifli geçen yayında laf dönüp dolaşıp Tekindor’un yıllara meydan okuyan duruşuna ve cilt sağlığına geldi. Sunucunun canlı yayında açık yüreklilikle yönelttiği “Güzelliğinizi aslında neye borçlusunuz?” sorusuna usta oyuncu hiç gizlemeden son derece basit ama hayatından asla çıkarmadığı katı bir kuralını anlatarak yanıt verdi.

"Kaliteli Ürünler Kullanıyorum"

Zerrin Tekindor mesleği gereği sürekli tiyatro sahnelerinde ve dizi setlerinde olduğunu bu yüzden yüzünün saatlerce ağır kozmetik materyallere maruz kaldığını söyledi. Yoğun çalışma temposunda cildini korumak için kaliteden ödün vermediğini sözlerine ekleyen ünlü isim formülünü şöyle açıkladı: “Çok yoğun çalışıyorum, hep sahnelerdeyim. Bu yüzden çok yoğun makyaj yapıyorum. Mümkün olduğunca kaliteli ürünler kullanıyorum ve makyajın yüzümde uzun süre kalmaması için özen gösteriyorum.”

Usta oyuncu ne kadar yorgun ya da uykusuz olursa olsun ömrü boyunca asla es geçmediğini belirttiği büyük sırrını “Gece asla makyajla uyumam” diyerek açıklamış oldu. Tekindor'un yıllardır taviz vermeden uyguladığı bu pratik ama istikrarlı bakımı, ekran başındakilerden ve sosyal medyadaki takipçilerinden büyük takdir topladı.

Benzer Haberler
Yönetmen Neslihan Yeşilyurt Türkiye'ye Uyarlanan Cevher’i Çekecek! Yönetmen Neslihan Yeşilyurt Türkiye'ye Uyarlanan Cevher’i Çekecek!
Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan Sosyal Medyayı Sallayan Poz! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan Sosyal Medyayı Sallayan Poz!
Dilan Polat Engeli Dinlemedi: Yeni Instagram Hesabı Açtı! Dilan Polat Engeli Dinlemedi: Yeni Instagram Hesabı Açtı!
Deniz Çatalbaş Survivor'a Veda Etti: İşte İlk Açıklaması! Deniz Çatalbaş Survivor'a Veda Etti: İşte İlk Açıklaması!
Acun Ilıcalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hull City Forması! Acun Ilıcalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hull City Forması!
Demet Özdemir’in Göcek Tatili: Günlük Tekne Fiyatı Şok Etti! Demet Özdemir’in Göcek Tatili: Günlük Tekne Fiyatı Şok Etti!
ÇOK OKUNANLAR
Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız
  • 08-06-2026 19:01

Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!
  • 06-06-2026 22:37

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!
  • 10-06-2026 17:52

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!
  • 07-06-2026 16:02

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!

Zirvedeyken Kaybolmuştu! Özlem Tekin’in Sessiz Hayatı Gündem Oldu
  • 07-06-2026 17:13

Zirvedeyken Kaybolmuştu! Özlem Tekin’in Sessiz Hayatı Gündem Oldu