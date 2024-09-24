"Aşk Evlilik Boşanma"da Müjde Uzman'ın partneri belli oldu

Karga Seven Pictures imzalı, merakla beklenen "Aşk Evlilik Boşanma" dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Güney Kore yapımı "Love (ft. Marriage and Divorce)" dizisinden esinlenerek yazılan bu projede, üç kadının evlilik, aşk ve boşanma ekseninde kesişen hikâyeleri ekrana taşınacak.

Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan kaleme alıyor. Dizide güçlü kadın karakterler Güner, Gaye ve Naz’ı sırasıyla usta oyuncular Bennu Yıldırımlar, Müjde Uzman ve Melisa Şenolsun canlandıracak.

Bennu Yıldırımlar’ın hayat verdiği Güner’in partneri Altan karakterini usta aktör Levent Can canlandırırken, Müjde Uzman’ın karakteri Gaye’nin eşi Çınar ise başarılı bir oyuncu tarafından canlandırılacak. Çiftin mutlu görünen evlilikleri ve Mercan adında bir çocukları olsa da, aralarındaki çatışmalar dikkat çekiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özellikle Serhat Teoman’ın Müjde Uzman’la partner olacağı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye aday.

Dizi, hem modern evliliklere dair derinlemesine bir bakış sunacak hem de aşk ve bağlılık kavramlarını sorgulatacak.