Aşk Evlilik Boşanma sete çıktı

Yapımcılığını Karga 7 Pictures'ınüstlendiği, Deniz Yorulmazer 'inyönettiği dizinin senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan kaleme alıyor. Seyircinin kendini ‘Kim haklı?’, ‘Evet kendine bakmalı’, ‘Hayır yataklar ayrılmamalı’ gibi yorumlar yaparken bulacağı; her yaşın dinamiğinde duygusal ama aynı zamanda muzip hikayesiyle ekran başına kilitleyecek olan dizinin setinden ilk kareler paylaşıldı.

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman‘ın başrollerini paylaştığı dizide, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak “AŞK, EVLİLİK, BOŞANMA”, çok yakında NOW’da.