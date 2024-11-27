Aşk, Evlilik, Boşanma dizisine erken final kararı!

Karga Seven Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği “Aşk, Evlilik, Boşanma” dizisi için beklenmedik bir karar alındı. Henüz 4. bölümü yayınlanan dizi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca ekranlara erken veda etme kararı aldı.

Romantik drama türündeki dizinin hikayesi, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen izleyicilerle yeterince bağ kuramamış gibi görünüyor. Sevilen oyuncuların yer aldığı projede, ilişkilerin iniş çıkışları ve ayrılıkların etkileyici bir şekilde işlendiği senaryo, beklenen ilgiyi görmedi.