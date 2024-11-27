Aşk, Evlilik, Boşanma dizisine erken final kararı!

Aşk Evlilik Boşanma dizisi için final kararı alındı. Bennu Yıldırımlar, Müjde Uzman, Melisa Şenolsun, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı gibi isimleri bir araya getiren dizi 4. bölümde ekrana veda edecek.

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisine erken final kararı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-11-2024 17:15

Karga Seven Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği “Aşk, Evlilik, Boşanma” dizisi için beklenmedik bir karar alındı. Henüz 4. bölümü yayınlanan dizi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca ekranlara erken veda etme kararı aldı.

Romantik drama türündeki dizinin hikayesi, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen izleyicilerle yeterince bağ kuramamış gibi görünüyor. Sevilen oyuncuların yer aldığı projede, ilişkilerin iniş çıkışları ve ayrılıkların etkileyici bir şekilde işlendiği senaryo, beklenen ilgiyi görmedi.

 