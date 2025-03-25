“Aşk” Dizisinin Yıldızı Birce Akalay Oldu! Erkek Başrol Kim?

Disney Plus’ın “Aşk” dizisinin başrolü oldu! Diziye Kerem Bürsin’in de katılabileceği konuşuluyor. İşte detaylar!

“Aşk” Dizisinin Yıldızı Birce Akalay Oldu! Erkek Başrol Kim?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-03-2025 11:30

Disney Plus için hazırlanan “Aşk” dizisinin başrol kadın oyuncusu belli oldu. Birce Akalay, Ay Yapım imzalı projede Aylin karakterine hayat verecek.

Birce Akalay, “Aşk” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Disney Plus’ta izleyiciyle buluşacak olan “Aşk” dizisinin hazırlıkları hızla devam ediyor. Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı dizide, başarılı ve varlıklı bir iş kadını olan Aylin’in hikayesi anlatılacak. Rolün ilk olarak geçtiğimiz yıl Birce Akalay’a teklif edildiği ortaya çıktı.

Kerem Bürsin’in Adı Geçiyor

Diziyi Burak Müjdeci yönetecek. Madrid sahneleriyle başlayacak yapımın erkek başrolü Karan karakteri için ise Kerem Bürsin’in adı geçiyor.

Meta Açıklaması: Birce Akalay, Disney Plus’ın “Aşk” dizisinin başrolü oldu. Erkek başrol için Kerem Bürsin’in adı geçiyor. İşte detaylar!

Benzer Haberler
Piyasa Dizisi Final Yapacak: Ekran Macerası Sonlanıyor Piyasa Dizisi Final Yapacak: Ekran Macerası Sonlanıyor
Eşref Rüya, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü: 8 Milyon İzlenme Eşref Rüya, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü: 8 Milyon İzlenme
Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 40. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı! Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 40. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı!
Bergüzar Korel'den Annem Ankara'ya Duygusal Veda Bergüzar Korel'den Annem Ankara'ya Duygusal Veda
Onur Büyüktopçu Yeni İmajıyla Çift Kişilik Oda Dizisinde Onur Büyüktopçu Yeni İmajıyla Çift Kişilik Oda Dizisinde
Kuruluş Osman’da 5 Büyük Ayrılık! İşte O İsimler Kuruluş Osman’da 5 Büyük Ayrılık! İşte O İsimler
ÇOK OKUNANLAR
Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
  • 19-03-2025 10:30

Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
  • 19-03-2025 11:03

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!
  • 19-03-2025 13:40

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler
  • 18-03-2025 17:02

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler

  • 20-03-2025 10:03

"Eşref Rüya" İlk Bölümüyle Olay Yarattı! Nisan, İhaneti Kabul Etti mi?