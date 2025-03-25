“Aşk” Dizisinin Yıldızı Birce Akalay Oldu! Erkek Başrol Kim?

Disney Plus için hazırlanan “Aşk” dizisinin başrol kadın oyuncusu belli oldu. Birce Akalay, Ay Yapım imzalı projede Aylin karakterine hayat verecek.

Birce Akalay, “Aşk” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Disney Plus’ta izleyiciyle buluşacak olan “Aşk” dizisinin hazırlıkları hızla devam ediyor. Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı dizide, başarılı ve varlıklı bir iş kadını olan Aylin’in hikayesi anlatılacak. Rolün ilk olarak geçtiğimiz yıl Birce Akalay’a teklif edildiği ortaya çıktı.

Kerem Bürsin’in Adı Geçiyor

Diziyi Burak Müjdeci yönetecek. Madrid sahneleriyle başlayacak yapımın erkek başrolü Karan karakteri için ise Kerem Bürsin’in adı geçiyor.

Meta Açıklaması: Birce Akalay, Disney Plus’ın “Aşk” dizisinin başrolü oldu. Erkek başrol için Kerem Bürsin’in adı geçiyor. İşte detaylar!