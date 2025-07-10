"Aşk" Dizisinin Karan’ı Alperen Duymaz Oldu!

Alperen Duymaz, Disney Plus’ın “Aşk” dizisinde Karan rolüyle kadroya katıldı. Aylin ve Şirin arasında kriz yaratacak karakter merak uyandırıyor.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-07-2025 15:01

Ay Yapım imzasıyla Disney Plus için hazırlanan “Aşk” dizisinin uzun süredir merakla beklenen erkek başrol oyuncusu netleşti. Dizinin “Karan” karakterine, yakışıklı ve başarılı oyuncu Alperen Duymaz hayat verecek.

Alperen Duymaz’tan Yeni Bir Ekran Yolculuğu

Dram ve gerilim öğelerinin iç içe geçtiği “Aşk” dizisi, özellikle anne-kız çatışması etrafında şekillenen sarsıcı hikâyesiyle dikkat çekiyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda daha önce Mehmet Aslantuğ (Yalçın), Birce Akalay (Aylin) ve Derya Pınar Ak (Şirin) gibi isimler açıklanmıştı.

Uzun süredir beklenen genç erkek başrol için ise Alperen Duymaz ile prensipte el sıkışıldı. Başarılı oyuncu, dizide karizmatik ve etkileyici bir karakter olan Karan’a hayat verecek.

Aylin ve Şirin Arasında Kriz Yaratacak

Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci’nin oturduğu 8 bölümlük dizi, çarpıcı sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Karan, dizide Aylin ve Şirin arasında gelişen çatışmayı körükleyecek. Gerginliği ve tutkuyu bir arada sunacak karakterin, hikâyeye büyük yön vereceği belirtiliyor.

Madrid’de Başlayacak, Kalpleri Sarsacak

“Aşk” dizisi, ilk bölümlerinde Madrid’de geçecek sahnelerle açılacak. Uluslararası dokunuşlara sahip bu yapım, görsel açıdan da dikkat çekmeyi hedefliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle “Aşk”, şimdiden sezonun en iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

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