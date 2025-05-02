Aşk devam ediyor: Kutluay ve Sponza birlikte görüntülendi

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, Fransa dönüşü havalimanında görüntülendi. Ünlü çift ilişkilerine kaldığı yerden devam ediyor.

Aşk devam ediyor: Kutluay ve Sponza birlikte görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-05-2025 13:39

İbrahim Kutluay ve uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Edvina Sponza, aylar sonra İstanbul Havalimanı'nda birlikte görüntülendi. Fransa tatilinden dönen çiftin ilişkilerinin devam ettiği böylece ortaya çıktı.

Gazetecileri görünce şaşırdılar

Havalimanında karşılarında basın mensuplarını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan çift, sorulara birlikte yanıt verdi. İbrahim Kutluay, “Her şey yolunda, teşekkür ederiz” açıklamasıyla yetindi. Sponza ise sessiz kalmayı tercih etti.

Tuba Büyüküstün iddiaları sessizce yanıt buldu

Son günlerde adı Tuba Büyüküstün ile anılan İbrahim Kutluay’ın, Edvina Sponza ile olan ilişkisini noktaladığı iddia edilmişti. Ancak bu kareler, çiftin aşkının sürdüğünü açıkça ortaya koydu. Sessiz sedasız devam eden ilişkileri, bu kez Fransa tatiliyle yeniden gündeme geldi.

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