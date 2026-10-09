Asiye Sete Çıkıyor: Duygu Dolu Hikaye Geliyor!

Kanal 7'nin yeni günlük dizisi Asiye sete çıkıyor. Esengül Aypek ve Ferhat Işıktaş'ın başrolünü paylaştığı dram dolu dizi Kasım ayında ekranda olacak.

Asiye Sete Çıkıyor: Duygu Dolu Hikaye Geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2026 17:36

Televizyon ekranlarında günlük dizi kuşağının iddialı yapımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve evladından koparılan bir annenin umut sabır ve büyük mücadelesini merkezine alan Asiye dizisi için geri sayım başladı. Kino Film Yapım imzası taşıyan projenin ekibi çekimler öncesinde gerçekleştirilen keyifli ve heyecan dolu okuma provasında bir araya geldi. Yapımcılığını Mustafa Çelik'in genel müdürlüğünü Hüseyin Türkyıldırır'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Taner Tunç ve Nuh Şen otuyor. Merakla beklenen projenin güçlü senaryosu Ahmet Köşeoğlu'nun kaleminden çıkarken, senaryo danışmanlığını ise Mehmet Uyar yürütüyor.

Evladından Koparılan Bir Annenin Mücadelesi

Dram ağırlıklı ve yüksek temposuyla dikkat çeken Asiye izleyicilere trajik bir anne-çocuk hikayesini aktaracak. Geçmişin karanlık sırlarını aile içindeki çetin güç savaşlarını ve kaderleri birbiriyle mühürleyen derin hesaplaşmaları ekrana taşıyacak olan dizi hafta sonu kuşağında fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu Esengül Aypek diziye adını veren ve evladına kavuşabilmek için her şeyi göze alan Asiye karakterine hayat verirken; Ferhat Işıktaş ise projede İlyas karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Kasım Ayında Kanal 7'de Yayınlanacak

Çekimleri için son hazırlıkların tamamlandığı ve 17 Ekim Cumartesi günü motor diyeceği açıklanan Asiye dizisinin okuma provası oldukça neşeli ve motive edici anlara sahne oldu. Provalara katılan Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet tüm oyuncu kadrosuyla bir araya gelerek yeni projeleri için başarı dileklerini iletti.

Hafta sonu kuşağında izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan dizinin Kasım ayından itibaren hafta sonları düzenli olarak Kanal 7 ekranlarında yayınlanacağı duyuruldu. Şimdiden fragmanları ve konusuyla büyük merak uyandıran Asiye kanalın günlük dizi başarısını bir üst seviyeye taşımaya aday görünüyor.

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