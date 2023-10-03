Asgari Ücretliye Flaş Ödeme! Kamu Bankaları Teyakkuza Geçti 50.000 TL Şipşak Hesaplara Aktarılıyor

Asgari ücret Temmuz ayında yüzde 34 zam ile birlikte 11.402 TL olarak ödenmeye başladı. Ancak sonrasında artan enflasyon rakamları, maaşların erimesine sebep olurken, asgari ücretli de ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli ödeme yöntemlerini araştırmaya başladı. Asgari ücretli özellikle de kendisine destek sağlayacak olan düşük faizli kredi kampanaylarını takip etmekte. Bu kapsamda özellikle de kamu bankaları vatandaşın yanında olduğunu göstermek amacıyla bir çok kampanya düzenlemiş bulunuyor. Halk Bankası asgari ücretli çalışan için başlattığı kredi kampanyasında 50.000 TL'ye kadar düşük faiz imkanı ile kredi ödemesi yapıyor. Özellikle de gri ödemesinin esnek plan şeklinde seyretmesi, asgari ücretlinin ihtiyacını karşılamasında destek sağlıyor.

HALKBANK 50.000 TL KREDİ KAMPANYASI

Hayat koşullarının zorlaştığı Şu günlerde emekli gibi çalışan birey de nakit ihtiyacı Duyabiliyor. Özellikle de krediler can alıcı noktayı oluştururken uygun faiz oranları ve kolay geri ödeme seçenekleri vatandaşa cezbediyor.

Halk Bankası asgari ücrette çalışan müşterilerine yönelik olarak 50.000 TL'ye veren kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya sayesinde asgari ücretli çalışan, başvurması durumunda 12 aydan 60 aya kadar vade seçeneği ile 50.000 TL'ye Varan ödemeyi, düşük faiz imkanı ile kullanabiliyor.

Halk Bankası'nın düzenlediği asgari ücretliye Kredi kampanyasından faydalanabilmek için birkaç şart bulunuyor. Çalışanın Halkbank'tan maaş alması durumunda ve SGK kaydının bulunması ile en az 3 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması şartına 50.000 TL'ye kadar düşük faizli ve uzun vade imkanı ile kredi sağlanıyor. Öte yanda Kredi çekmek isteyen bireyin kredi puanı da bu kapsamda önemli bir nokta olarak biliniyor. Kredi puanı bankaların kredi verirken bireyin ödeme performansını değerlendirmek amacıyla göz önünde bulundurduğu bir puan sistemi olarak bilinirken, yüksek kredi notuna sahip müşteri daha düşük faiz oranları ve yüksek kredi limitleri ile Kredi alabiliyor.

Bu durumda Aylık faiz oranı 3.99 olacak şekilde düzenlenen kampanyada 50.000 TL kredi çeken birey, Aylık ücreti sadece 3.094 TL olarak ödeyeceği biliniyor.