Asena İstanbul’u Terk Etti! Lüks Villası Ağızları Açık Bıraktı

Asena Kani Kudu ile aşkının ardından İstanbul’u geride bırakıp Yalova’daki çiftlik evine yerleşti. Üç katlı lüks villanın detayları dikkat çekti.

Asena İstanbul’u Terk Etti! Lüks Villası Ağızları Açık Bıraktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2026 13:40

Sahne şovları, tarzı ve renkli kişiliğiyle yıllardır magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Asena, bu kez özel hayatıyla gündemde. İş insanı Kani Kudu ile aşk yaşamaya başladıktan sonra İstanbul’daki hayatını geride bırakan ünlü sanatçı, soluğu Yalova’da aldı. Asena, sevgilisiyle birlikte Kudu’nun çiftlik evinde daha sakin bir yaşam sürüyor.

Üç Katlı Villa Görenleri Şaşırttı

Asena, Yalova’daki hayatından ilk kez bu kadar detaylı görüntüler paylaşırken evinin kapılarını da açtı. Üç katlı lüks villa, özellikle dekorasyonuyla dikkat çekti. Doğal taş görünümlü duvarlar, geniş beyaz koltuklar ve siyah detaylar eve oldukça şık bir hava katıyor. Ancak salonun asıl dikkat çeken parçaları zebra desenli berjerler oldu.

Siyah-beyaz desenli koltuklar, açık renklerin hâkim olduğu salonun havasını bir anda değiştiriyor. Ortadaki yuvarlak siyah sehpa da dekorasyonun tamamlayıcı parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz Manzarası ve Jakuzi Detayı

Villanın sadece dekorasyonu değil, manzarası da dikkat çekici. Deniz gören evde Asena’nın yatak odası da oldukça özenli görünüyor. Yatak odasının balkonunda ise spor yapmak için hazırladığı aletler bulunuyor. Balkondaki jakuzi ise evin lüks detaylarından biri olarak göze çarpıyor.

Mutfakta ise Her Şey Yerli Yerinde

Asena’nın çiftlik yaşamından kareler de paylaşması, yeni hayatının ne kadar farklı olduğunu gösterdi. Mutfakta ise düzen ön planda. Buzdolabının yanında bulunan ayrı depolama alanındaki raflarda kavanozlar, gıdalar ve mutfak ürünleri özenle sıralanmış.

Kısacası Asena İstanbul’un yoğun temposunu bırakıp Yalova’da doğayla iç içe, konforlu ve oldukça dikkat çekici bir hayata geçiş yapmış gibi görünüyor.

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