Asena Atalay yeni aşkıyla görüntülendi

2010 yılında futbolcu Caner Erken ile yaptığı evlilikle ismini duyuran, daha sonra sunuculuk yapmaya başlayan Asena Atalay, son dönemde magazin ve sosyal medyadan uzak şekilde hayatını sürdürüyordu.





Uzun süredir ortalarda görünmeyen Asena Atalay, önceki akşam Bebek'teydi. Bir erkek arkadaşıyla objektiflere yakalanan Atalay, basın mensuplarını bir anda karşısında görrünce panikledi. Atalay'ın erkek arkadaşının, sağa sola kaçışması da dikkat çekti.





"BENİ BİRİSİYLE KARIŞTIRDINIZ SANIRIM"

Görüntü vermemek için ilk olarak sırtını dönen Atalay, daha sonra sevgilisinin kullandığı araca binerek, kahkaha atmaya başladı. Muhabirlerin erkek arkadaşını sorması üzerine aracın camını açan Asena, "Beni neden çekiyorsunuz? Birisiyle karıştırdınız sanırım" diyerek, ilginç bir tavır sergiledi.