Arzum Onan’dan yeni aşkına zahmetli yolculuk!

Arzum Onan, mesafeli ilişkisinde mutlu olsa da, sevgilisine kavuşmak bir hayli zahmetli ve masraflı.

Arzum Onan’dan yeni aşkına zahmetli yolculuk!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2024 12:21

27 yıllık evliliğini 2023 yılının Mayıs ayında sonlandıran ünlü oyuncu ve model Arzum Onan, boşanmanın ardından bir yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı. ABD'de yaşayan iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlayan Onan, mesafeli ilişkisinde mutlu olsa da, sevgilisine kavuşmak bir hayli zahmetli ve masraflı.

Onan, İstanbul'da oğlu Can ile yaşarken, sevgilisi Orkan Özkan ise California'da, hem iş hayatı hem de önceki evliliğinden dünyaya gelen iki kızıyla yaşamını sürdürüyor. Bu uzak mesafe ilişkisi nedeniyle Onan, sık sık uzun uçuşlar yapmak zorunda kalıyor. İstanbul ve Los Angeles arasındaki mesafe tam 10.779 kilometre ve uçuş yaklaşık 14 saat sürüyor. Bu seyahatler ise Onan için oldukça masraflı; bilet fiyatları 3 bin dolar civarında.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisine kavuşmak için bir kez daha yola çıkan Arzum Onan, sosyal medyadan seyahatine dair fotoğraflar paylaştı. Ancak dikkat çeken bir detay vardı; Onan, sevgilisi Orkan Özkan'a dair herhangi bir paylaşım yapmadı.

Arzum Onan’ın bu meşakkatli yolculukları, yeni aşkı için yaptığı fedakarlıkları gözler önüne seriyor. Uzun mesafeli ilişkisi dolayısıyla Onan’ın Los Angeles’a sık sık gitmesi, sosyal medyada da takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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