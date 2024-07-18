Arzum Onan, Bodrum'da örnek davranışıyla dikkat çekti

Beyaz renkli straplez bikini tercih eden 50 yaşındaki eski manken, denizden çıktıktan sonra kumsaldaki çöpleri toplarken objektiflere yansıdı. Onan'ın bu duyarlı davranışı, plajda bulunan diğer tatilcilerin de ilgisini çekti.

Arzum Onan, tatil keyfinin yanı sıra çevre temizliğine olan hassasiyetiyle de örnek bir davranış sergiledi. Eski güzellik kraliçesinin elleriyle çöp topladığı anlar, hem çevre bilinci oluşturma açısından önemli bir mesaj verdi hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bodrum'da tatiline devam eden Arzum Onan, doğal güzelliklerin korunması gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, çevreye olan duyarlılığıyla takdir topluyor.