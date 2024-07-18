Arzum Onan, Bodrum'da örnek davranışıyla dikkat çekti

1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan, Bodrum'da tatil yaparken çevreye duyarlılığıyla takdir topladı. Turgutreis'te konakladığı bir otelin plajında görüntülenen Onan, sıcak havadan bunalarak kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Arzum Onan, Bodrum'da örnek davranışıyla dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2024 10:45

Beyaz renkli straplez bikini tercih eden 50 yaşındaki eski manken, denizden çıktıktan sonra kumsaldaki çöpleri toplarken objektiflere yansıdı. Onan'ın bu duyarlı davranışı, plajda bulunan diğer tatilcilerin de ilgisini çekti.

Arzum Onan, tatil keyfinin yanı sıra çevre temizliğine olan hassasiyetiyle de örnek bir davranış sergiledi. Eski güzellik kraliçesinin elleriyle çöp topladığı anlar, hem çevre bilinci oluşturma açısından önemli bir mesaj verdi hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bodrum'da tatiline devam eden Arzum Onan, doğal güzelliklerin korunması gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, çevreye olan duyarlılığıyla takdir topluyor.

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